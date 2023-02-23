«Не исключены заливы арктического воздуха». Синоптик рассказала, какой будет весна 2023 года 23 февраля, 15:21 Весна приближается (Фото:AntonMatyukha / depositphotos)

Зимний сезон подходит к завершению — все с нетерпением ждут прихода весны.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала о том, что в ближайшие дни неустойчивая погода с резкими изменениями принесет нам потепление, но оно не задержится надолго. По ее словам, в дальнейшем ожидается очередной атмосферный фронт с запада вместе с порывами ветра и новой порцией осадков.

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Когда ждать настоящую весну и какой она будет в этом году

«Как отмечают наши ученые из Института гидрометеорологии, весна этого года планируется теплой, ее средняя температура воздуха за сезон может быть выше нормы на 1−2 градуса. В общем, все же такая тенденция к тому, что эта весна, как и зима, которая у нас сейчас завершается, несколько выше климатические нормы. И это даже по сравнению с новыми климатическими нормами за последние 30 лет с 1990 по 2020 год. Недавно ученые перешли на них, они уточнены, адаптированы к современности. Раньше пользовались нормами с 1960 по 1990 годы. Следовательно, даже по сравнению с новыми климатическими нормами все равно могут быть несколько более высокие значения температуры, но расслабляться и ожидать, что сразу с 1 марта к нам уже придет весна не стоит. Пока мы такого спрогнозировать не можем, в общем-то, это достаточно относительные прогнозы, больше о тенденции, как научный подход, общее описание ситуации.

Можем лишь сказать, что начало марта тоже будет неустойчивым. Неустойчивая погода и заливы арктического воздуха совершенно не исключены. Снова может быть снижение температуры до морозов, поэтому пока следим за погодой и прогнозами. Они обновляются каждый день на ближайшие пять-десять суток, это самые точные прогнозы погоды".