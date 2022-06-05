С понедельника в Украину придет летняя погода, преимущественно без осадков 5 июня, 11:57 Цей матеріал також доступний українською Лето (Фото:Mehmet Kürşat Değer/Unsplash)

С новой неделей в Украину придет летняя погода, свидетельствуют данные Укргидрометцентра. НВ публикует прогноз погоды на первую половину предстоящей недели — с 5 по 9 июня.

В воскресенье, 5 июня, дожди и грозы будут наблюдаться в большинстве областей Украины. Солнечная погода и отсутствие осадков ожидается только в Крыму.



Прогноз погоды 5 июня / Фото: Укргидрометцентр

В понедельник, 6 июня, погода в Украине улучшиться: в западных, центральных и восточных регионах ожидается солнце и тепло, без осадков. Дневная температура составит от +22 до +27 градусов. Однако синоптики предупреждают о дождях и грозах в южных регионах.

Видео дня

Прогноз погоды 6 июня / Фото: Укргидрометцентр

Во вторник, 7 июня, температура поднимется еще выше по всей территории страны и ожидается на уровне от +23 до +28 градусов. Преимущественно ожидается солнечная погода без осадков, в Одесской области — дождь и грозы.

Прогноз погоды 7 июня / Фото: Укргидрометцентр

В среду, 8 июня, осадки будут наблюдаться в западных и южных областях. В остальных регионах Украины сохранится солнечная погода. Дневную температуру прогнозируют от +24 до +28 градусов.

Прогноз погоды 8 июня / Фото: Укргидрометцентр

В четверг, 9 июня, в центральных и восточных регионах Украины без осадков, в западных и южных — дожди и грозы. Температура сохранится на прежнем уровне.



Прогноз погоды 9 июня / Фото: Укргидрометцентр

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.