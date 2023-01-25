«Действие новой воздушной массы». Синоптик предупредила про ухудшение погодных условий в Украине 25 января, 19:09 Ожидается гололед и небольшой мороз (Фото:alex.stemmer / depositphotos)

Зима продолжается и диктует свои условия. Прячась от непогоды дома, мы можем потратить больше времени на дела, до которых, как правило, не доходят руки.

«К примеру, можно отсортировать и выбросить лекарства, которые залеживаются в разных пакетиках, во всех возможных местах и сумках. Просроченные — выбросить, остатки разложить по специальным шкафчикам — до следующей уборки» — рассказывает Наталья Диденко.

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По словам синоптика — «Такая тяга к очищению — явно первые уверенные признаки весны. Главное, чтобы потребность в лекарствах была как можно меньшей». Ведь длительное отсутствие солнца и нехватка света действуют на наши сосуды и общее состояние.

Небольшие морозы по всей Украине в сочетании с влажностью организовывают нам гололед. Будьте осторожны передвигаясь по улицам пешком и держите дистанцию находясь за рулем автомобиля. Такие погодные явления присущи сейчас всей территории Украины. 26 января везде пройдет без осадков. Средняя температура ночью от -3 до -7 градусов, на востоке и на северо- востоке от -6 до -12 градусов. Днем ожидается небольшой перепад от -2 до +3 градусов тепла.

В Киеве также будет сухо. Ночью будет морозно -4−6 градусов, днем от 0 до -2. Местами гололед.

Сдвиг в сторону увеличения осадков из-за новой воздушной массы с атмосферными фронтами ориентировочно предвидится в Украине с 30 января — со следующего понедельника.

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