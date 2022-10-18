Самый холодный месяц. Синоптик рассказала, каким будет январь 2023 года 18 октября, 17:49 Прогноз погоды на зиму 2022/23 (Фото:unsplash\Boxed Water Is Better)

С приближением холодов вопрос «какой будет зима?» становится все более тревожным для всех украинцев.

Этой зимой длительные периоды с сильными морозами маловероятны. В первый месяц зимы средняя месячная температура воздуха на значительной территории страны может превышать 0 °C. То есть ощущаться погода будет примерно как в конце ноября или начале марта.

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Погода в декабре не будет очень холодной: средняя лунная температура будет колебаться от -1...-2 ° С до +3 ° С и выше. В большинстве регионов страны средняя температура воздуха в декабре составит от 0 до +3 °С. Температура от 0 до -2 °С и ниже будет характерна для северных, центральных, восточных областей страны и высокогорья Карпат.

Температура в декабре 2022 в Украине будет преимущественно выше нормы / Фото: cpc.ncep.noaa.gov

Такие же термические условия вероятны и в феврале, хотя температура воздуха может быть несколько ниже. Об этом свидетельствуют расчеты Европейского центра среднесрочных прогнозов (ECMWF) и выводы NOAA относительно теплой зимы 2022/2023 в Украине. Согласно этим данным, средняя за зиму температура воздуха может быть на 2 градуса выше, чем в 1991-2020 годах. Об этом рассказала кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух. В феврале, как и в декабре, не будет очень холодно: средняя температура воздуха будет колебаться от +2 ° С на юге до -2 ° С - на северо-востоке.

Погода в Украине в феврале 2023 г. прогнозируется аномально теплой. / Фото: cpc.ncep.noaa.gov

Согласно прогнозам, самым холодным месяцем зимы 2022/23 будет январь. Вместе с тем, это не повод пугаться, поскольку его средняя месячная температура может на 2 °C превышать климатическую норму, то есть колебаться в пределах от +1...+2 °С на юге страны до -2...-3 °С на северо-востоке сходе.

Самым холодным месяцем зимы 2022/23 ожидается январь, когда температура в большинстве будет соответствовать норме. / Фото: cpc.ncep.noaa.gov

Несмотря на достаточно высокую температуру, зимой будут возможны заливы арктического воздуха, которые будут кратковременными и неинтенсивными — то есть возможны временные местные похолодания. Метеорологи на 40-50% уверены, что в эту зиму будут преобладать аномально высокие температуры, тогда когда похолодание ниже -10 ... -15 °С прогнозируют с вероятностью 10-30% и менее.

В чем причина потепления и климатических аномалий? Большое влияние на глобальную погоду оказывают процессы, происходящие в океанах. На климат европейских стран особое влияние имеет экваториальная зона Тихого океана. В этом регионе каждые один-три года меняется температура поверхностных вод океана. ( фаза), изменяющая атмосферные циркуляции. Во время холодной фазы, называемой Ла-Нинья, над Тихим океаном образуется мощный антициклон. Во время теплой фазы ( Эль-Ниньо) формируется зона низкого давления, которая способствует образованию мощного потока теплого субтропического воздуха.

Уже третий год подряд активна холодная фаза Ла-Нинья, которая также является аномалией. Ее ослабление ожидается в начале следующего года. Так что на рубеже 2022/23 годов прогнозируется погода с похожими процессами, которые были и в предыдущие два года, то есть очередная аномально теплая зима.

Напомним, ранее НВ рассказывал, сколько снега выпадет этой зимой в Украине и Европе. На это также сильно повлияла Ла-Нинья.