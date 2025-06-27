Последние выходные июня. Синоптик сообщил, где в Украине ожидаются дожди, ливни и где температура будет ниже нормы

В Украине продолжается контрастная погода с прохладой, дождями и грозами.

Эти выходные в Украине обещают настоящую прохладу — никакой изнуряющей жары, лишь приятная свежесть. По данным SINOPTIK.ua, в субботу ожидаются локальные дожди, а в воскресенье — облачно с прояснениями и умеренным теплом. Идеальный момент для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Суббота 28 июня: комфортная свежесть

Восток (Харьков, Луганск)

+21…+27 °C днем — на несколько градусов выше климатической нормы, но из-за облачности и влаги это ощущается комфортно. Ночью до +14. В районах Изюма, Купянска и Богодухова ожидаются ливни с грозами. В Донецкой области — Бахмут, Волноваха, Горловка, Покровск — пройдут сильные ливни с вероятностью до 90%. В Волновахе прогнозируется более 10 мм осадков.

Центр (Киев, Днепр)

+20…+24 °C днем, до +15 °C ночью. В Никополе и Синельниково — дожди с грозами. Каменское — зона загрязнения воздуха, поэтому людям с хроническими болезнями дыхательных путей стоит ограничить активность и пребывание на улице. В Черниговской области (Прилуки, Чернигов) ожидаются сильные дожди.

Запад (Львов, Ивано-Франковск)

+21…+24 °C днем, +15 °C ночью. Без существенных осадков. В Тернополе ветер с северо-запада до 10 м/с — будет довольно прохладно.

Юг (Одесса, Херсон)

+24…+27 °C днем, +16 °C ночью. В Херсоне, Бериславе и Скадовске — сильные дожди с грозами. В Керчи возможны ливни.

Предупреждение от Синоптика

Аллергены: содержание пыльцы трав в воздухе высокое почти по всей Украине — для чувствительных это может вызвать кашель или заложенность носа.



Штормовые предупреждения: ливни в центральных районах, поэтому стоит прихватить зонтик.

Народная примета: Если в июне гремит — жатва будет щедрая.

Воскресенье 29 июня: спокойнее, но все еще будет дождливо

В воскресенье погода изменится снова: крымское побережье остынет, в центре и на западе — почти идеальный баланс между теплом и свежестью. Однако в Крыму, на Сумщине, Полтавщине и Харьковщине возможны сильные ливни.

Восток (Харьков, Луганск): +21…+25 °C днем, до +13 °C ночью — вполне летняя погода. Но в Богодуховском районе возможен сильный дождь. В Луганске вероятны локальные осадки. Показатели ниже климатической нормы, но уже без чрезмерной прохлады.

Центр (Киев, Днепр): +23…+25 °C днем. Центральные области на этот раз останутся в стороне от осадков. Впрочем, в Лубенском районе Полтавщины ожидается сильный дождь, поэтому лучше проверять прогноз на sinoptik.ua утром.

Запад (Львов, Ивано-Франковск): +23…+27 °C днем — самое теплое по стране. На Закарпатье жара, особенно в Берегово, Мукачево, Хусте — даже ночью будет достаточно тепло. Влажная воздушная масса здесь отступает.

Юг (Одесса, Херсон): +23…+26 °C днем, +15 °C ночью. В Одесской области — похолодание: в Измаильском районе ночная температура опустится с +27 до +19. В Крыму значительное снижение температуры: в Ялте днем будет лишь +17, тогда как в субботу было +27. В Симферополе, Феодосии — сильные ливни. Ожидается дождливое воскресенье с высокой влажностью и грозами.

Синоптик отмечает

Аллергенов меньше благодаря дождям, но все еще стоит беречь глаза и дыхательные пути. Примета: На Петра (29 июня) дождь — будет щедрое лето.

Лето взяло паузу, но не потеряло форму — солнце подглядывает из-за туч, а дожди лишь напоминают, что лучше не оставлять зонтик дома. Хороших вам дней и поменьше ливней.