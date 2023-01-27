Пасмурные выходные. Синоптики дали прогноз ухудшения погоды в ближайшее время 27 января, 16:03 Привычная погода для непривычного января (Фото:Hallgerd / depositphotos)

По данным Sinoptik.ua, погода в выходные будет уже привычной для этого необычно теплого января.

Практически во всех регионах страны температура днем составит около 0 °C, местами пройдет небольшой снег, с призрачной надеждой задержаться на земле. А в некоторых местах он будет и вовсе с дождем. Солнце в основном также будет прятаться за облаками.

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Погода в субботу 28 января

На большей части территории Украины термометры днем покажут около 0 °C. Исключением станут Закарпатье, где воздух прогреется до +3…+5 °С, Крым (+7…+9 °С), а также Донецкая область, где ожидаются морозы до −4…−5 °С. Осадки в виде небольшого мокрого снега и дождя возможны на юге и юго-востоке страны. На остальной территории — переменная облачность без существенных осадков.

Ночью будет морозно по всей Украине. На Полтавщине, в Запорожской и Днепропетровской областях столбики термометров опустятся до −3…−5 °С, в восточных областях и на Сумщине — до −5…−7 °С. В остальных регионах ожидается около −2…−4 °С.

Погода в воскресенье 29 января

В конце недели мокрый снег с дождем пройдет в Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях. В остальных регионах ожидается переменная облачность, осадки будут несущественными. Практически во всех областях средняя дневная температура составит около 0 °C, на Закарпатье — +3…+5 °С, на Кировоградщине и Донеччине — −2…−4 °С.

Ночью в Ивано-Франковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской и Черновицкой областях ожидается −4…−6 °С, на остальной территории Украины — −2…−4 °С.

Погода в понедельник 30 января

На Волыни, в Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Хмельницкой и Черновицкой областях погода в начале недели будет пасмурной, пройдет небольшой мокрый снег. При этом средняя температура воздуха днем составит около 0 °C (лишь в Крыму термометры покажут +2…+4 °С). Ночью температура воздуха опустится до −2…−4 °С почти во всех регионах. Лишь на Сумщине и Харьковщине возможны морозы до -5 °С, в Черновицкой и Херсонской областях — до −6…−8 °С.

Народные приметы и верования

Считалось, что на Павлов день, 28 января, зима наконец-то начинала идти на убыль. Яркий месяц в ночном небе обещал ясную погоду в ближайшие дни, затянутый облаками — скорые снегопады. Также знаком скорого потепления были каркающие вороны — чем больше их сидело на деревьях, тем быстрее должна была прийти весна.

На Петра, 29 января, ждали морозов и ясного ночного неба — лето тогда должно было быть жарким и плодородным. А если весь день мела метель, готовились к холодной весне.

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