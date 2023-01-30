Зима не уходит. Синоптик рассказала, каким будет начало февраля 30 января, 16:27 Погода на стыке месяцев будет снежной (Фото:06photo / depositphotos)

Конец января и начало февраля проявятся более традиционной зимней погодой.

На стыке месяцев зима попытается вернуть свои права и практически по всей Украине попробует засыпать землю снегом. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в эти дни будет сложно найти регион без осадков.

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Уже сейчас на западе Украины идет снег, а к вечеру он продвинется в северные области нашей страны. Осадки в виде снега и мокрого снега 31 января ожидаются в Украине практически повсюду, но это не значит, что атмосферные фронты грозят нам снежными сугробами — скорее пасмурной и влажной погодой.

«Ветер будет юго-западный и западный, умеренный, в западных областях и на севере возможны порывы до 14−18 м/с. Температура воздуха остается в нынешних пределах, в течение дня от 2 мороза до 3 тепла.

В Киеве январь завершит свое пребывание снежком, гололедицей, ночным незначительным морозом и дневным +1+3 градуса".

По словам синоптика, влажная погода с плюсовой температурой продержится несколько дней, а к 4 февраля в Украину начнет заходить более холодная воздушная масса, которая напомнит нам о том, что зима еще не заканчивается.