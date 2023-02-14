«Сретенье будет пестрым». Синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине 14 февраля, 18:31 Непогода на Сретение (Фото:ravinatphoto / depositphotos)

Пятнадцатого февраля, на Сретение Господне по старому стилю, зима встречается с весной.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, выложила прогноз погоды на 15 февраля — Сретенье, и он звучит как предупреждение. В этот день следует быть готовыми к не очень приятной, изменчивой погоде.

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«Сретение будет в Украине пестрым, с разной погодой.

Снег и мокрый снег с сильным ветром, налипание мокрого снега, сильный, до штормовых порывов, ветер ожидается в восточных областях, на юго-востоке Украины, Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине.

На остальной территории Украины существенные осадки — вряд ли, в западной части будет солнышко, ветер северных направлений — умеренный.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +1+5, в восточной части 0−3 градуса мороза.

В Киеве 15 февраля будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, разве что местами может полетать небольшой снег.

В течение дня предполагается в столице +1+3 градуса.

Прогностические неофициальные признаки говорят: если на Сретение петух воды напьется на пороге, то на Евдокии (14 марта) вил напьется на дороге. Не знаю, что это значит, но красиво))

Или — если на Сретение оттепели, то вполне вероятны дальнейшие морозы".