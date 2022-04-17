«Весна в унисоне с украинцами». Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на предпасхальную неделю и рассказала, помогают ли дожди ВСУ 17 апреля, 18:06 Цей матеріал також доступний українською Село Кухари, Киевская область. 16 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Владислав Музиенко)

Синоптик Наталка Диденко в эфире Радио НВ спрогнозировала, что такая же прохладная погода, как сейчас, продержится на значительной территории Украины, по меньшей мере, до пятницы.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

«Эта прохладная погода будет длиться большую часть [следующей недели] преимущественно на западе, севере в центральных областях и даже в южных. А на востоке задержится теплая погода. Общее потепление будет в конце недели, 22−23 апреля», — сказала Диденко.

Видео дня

А на Пасху почти на всей территории страны будет тепло, прогнозирует синоптик:

«Действительно можно сказать, что погода на нашей стороне. Практически везде 24 апреля должно быть тепло и даже солнечно».

Температура воздуха и количество осадков этой весной не являются аномальными, добавила синоптик. Ей трудно сказать, помогают ли дожди воевать украинцам, но, уверена Диденко, мощь ВСУ не зависит от погодных условий:

«Профессионализм, отвага и умение наших Вооруженных сил показали четко, что никакая погода им не страшна».

В то же время Диденко заметила, что пестрота и контрасность погоды с начала войны похожа на эмоции, которые украинцы пережили за это время:

«Погодный диапазон невероятный с начала войны и до сегодняшнего дня. Я сама обратила внимание, что она в таком унисоне с нами, украинцами. Думаю, многие со мной будут солидарны, что внутреннее состояние — волнообразное: то тебя накрывает тревогой, страхом, потом тебя отпускает; хорошая новость, печальная новость. Это постоянно идет волнами, оно не дает нам быть в норме, расслабиться — это война. <...> Нынешняя весна тоже вместе с нами в унисон — волнами».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.