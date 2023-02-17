Весенний или зимний? Каким будет март 2023 и много ли солнечных дней ждет украинцев 17 февраля, 13:20 Солнечные лучи в марте согревают (Фото:AntonMatyukha / depositphotos)

Синоптики прогнозируют, что средняя температура весной будет выше нормы на несколько градусов.



Настоящим весенним теплом с плюсовой температурой днем и ночью мы сможем наслаждаться с апреля, а во время марта, ближе к середине месяца, нас еще ожидает последняя проба зимы проявить свою силу.

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Переменчивый март на большей части Украины будет пасмурным, солнечными днями в полной мере удастся насладиться жителям южной части страны, остальным нужно настроиться на то, что в марте солнечных дней будет меньше, чем пасмурных. Но даже редко появляющееся из-за туч солнце уже начинает пригревать и поймать момент для того, чтобы получить натуральный витамин D от его лучей, при желании, удастся каждому.

В Киеве насладиться солнечным теплом в марте можно будет 11 дней. И даже если в некоторые из них солнце будет ненадолго показываться из-за туч, его лучи будут согревать. Дневная температура в марте от -1 до +10 градусов, ночная от -5 до +3 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Днепре натуральный солнечный витамин D можно будет получить на протяжение 16 дней. Солнце будет показываться из-за туч, а иногда даже соперничать с небольшим дождем. Дневная температура в марте от +1 до +12 градусов, ночная от -4 до +5 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Харькове поймать солнце можно будет 9 дней. Они будут преимущественно облачными, иногда с небольшим дождем. Дневная температура в марте от 0 до +10 градусов, ночная от -6 до +1 градуса.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Одессе погреться под солнечными лучами можно будет 20 дней — ясных и с переменной облачностью и возможными кратковременными дождями. Дневная температура в марте от +2 до +14 градусов, ночная от -1 до +9 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове солнце появится в течение 7 дней. Два из них будут ясными, остальные с переменной облачностью и возможными небольшими дождями. Дневная температура в марте от +1 до +9 градусов, ночная от -3 до +4 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo