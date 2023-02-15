Без морозов. Когда станет по-весеннему тепло днем и ночью 15 февраля, 13:57 Рассчитывать на раннюю весну не приходится (Фото:sauletas / depositphotos)

Мягкая зима расслабила нас и уже очень хочется продолжения тепла, только теперь настоящего, весеннего.

По предварительным прогнозам, которые можно сделать сейчас, синоптики не рекомендуют рассчитывать на приход ранней весны. Да и американский сурок Фил дал понять, что весна будет поздней.

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В данный момент морозы вернулись в Украину, к концу месяца потеплеет, а затем, ближе к середине марта, нас опять ждет похолодание. Ночные морозы вообще не собираются никуда уходить. Практически на всей территории страны они продержаться до конца марта, так что рассчитывать на устоявшееся согревающее солнечное тепло можно только с апреля.

В Киеве на протяжение марта увеличится количества дней с переменной облачностью либо просто солнечных. При этом дневная температура за весь месяц не подымится выше +10 градусов. Таким теплым будет всего один день. Самой низкой ночной температурой будет -5 градусов, самой высокой +1 градус.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

Во Львове на протяжение марта количество пасмурных и облачных дней превысит количество солнечных и с переменной облачностью. Дневная температура на протяжение месяца будет от +2 до +2 градусов, ночная от -1 до +4 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo

В Одессе преимущественно солнечные и с переменной облачностью дни периодически будут чередоваться с пасмурными, в которые вероятны незначительные осадки. Дневная температура на протяжение месяца будет от +3 до +12 градусов, ночная от -1 до +5 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

В Харькове солнечных и с переменной облачностью дней будет больше, чем пасмурных, в которые ожидается мокрый снег или дождь. Дневная температура на протяжение месяца будет от -1 до +8 градусов, ночная от -3 до 0 градусов.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре солнце будет бороться с тучами и победит их. Несколько дней с мокрым снегом или дождем не испортят общей солнечной картины. Много дней с переменной облачностью. Дневная температура на протяжение месяца будет от +1 до +10 градусов, ночная от -3 до +1 градуса.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo