На стыке сезонов. Какими будут первые дни весны 9 февраля, 16:23 Первые солнечные дни весны (Фото:chepko / depositphotos)

Первое дни весны редко бывают теплыми. На стыке сезонов зима, как правило, изо всех сил пытается остаться у власти.

В первые дни марта, на большей территории нашей страны будет господствовать небольшой дневной плюс и даже ночные морозы не помешают нам порадоваться легкими порывами уже весеннего ветра. Наслаждаемся потеплением, но не расслабляемся, зима может не уйти просто так.

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В первые дни марта в Киеве погода будет меняться от солнечной до пасмурной с возможными осадками в виде мокрого снега и дождя. Дневная температура в первые дни весны от 0 до +3 градусов, ночная от 0 до -3 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Харькове весна начнется с переменной облачности, которую будут сменять тучи с мокрым снегом и дождем. В один из дней они полностью затянут небо. Дневная температура в первые дни весны от 0 до +4 градусов, ночная от -1 до -4 градусов.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

Начало весны в Одессе будет теплым и, периодами, дождливым. Первого марта жители города на протяжении всего дня смогут насладиться уже теплыми лучами солнца. Дневная температура в первые дни весны будет от +2 до +9, ночная от -1 до +2.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

В Днепре первый день марта будет солнечным и теплым, затем последуют дни с переменной облачностью и дождями. Местами может пройти небольшой снег. Дневная температура в первые дни весны от +2 до +6, ночная от -3 до 0 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

Во Львове в первые дни марта зима будет упорно оттаивать свои права. За исключением 1 марта, все дни будут морозными и даже снежными. Дневная температура в первые дни весны установится в пределах -1−2 градусов, ночная от -3 до -5 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo