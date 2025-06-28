Штормовой ветер возвращается. Синоптик предупредила, где в течение выходных в Украине испортится погода

В течение последних выходных июня, по прогнозу синоптиков, в Украине ожидается умеренное тепло с осадками, местами температура будет ниже нормы .

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook предупредила о сильном ветре и периодических локальных дождях в Украине, а также назвала регион, где установится сухая погода.

В субботу, по словам синоптика, осадки ожидаются на большинстве территорий Украины.

«После временного ветряного затишья, когда наконец погода похожа на лето, в ближайшие выходные в Украине снова возобновляется сильный ветер. 27−28 июня порывы северо-западного ветра будут достигать местами 15−20 метров в секунду. Дожди с грозой завтра предполагаются в восточных областях, на юге, местами в центральной части и на севере. Западная часть Украины в субботу побудет в сухой погоде», — сообщила эксперт.

В воскресенье, по прогнозу специалиста, у многих будет возможность насладиться солнцем, которое будет пробиваться сквозь переменную облачность.

«В воскресенье в Украине вероятны периодические локальные дожди. Однако и солнца будет много — переменчивая погода. Температура воздуха снова сдержанная, в течение дня ожидается +21 +25 градусов, немного выше в субботу на юге и востоке, +25 +28 градусов. В Киеве в субботу и воскресенье — сильный северо-западный ветер, температура воздуха +20 +22 градуса. Местами небольшой дождь будет чередоваться с солнечной погодой. На природу стоит ехать, даже если ветер и не очень тепло, однако свежий воздух никому не помешает», — отметила Диденко.