Гроза почти везде. Синоптики сообщили, где в Украине непогода с дождями будет чередоваться с переменной облачностью

27 июня, 10:45
Дожди и грозы в Украине (Фото: Krinaphoto / depositphotos)

Рабочая неделя завершается на большинстве территорий Украины без осадков, но вскоре дожди пройдут везде, кроме одного региона.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра погода в субботу 28 июня будет с переменной облачностью по всей стране, в большинстве областей ожидаются локальные кратковременные дожди и грозы. Самая низкая ночная температура воздуха +14 градусов установится в Луганской области, самая высокая дневная +27 градусов на востоке, юге и в Крыму.

Какая погода в Украине будет в субботу 28 июня

В западных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Средняя ночная температура воздуха +17 +15 градусов, дневная +21 +23 градуса.

В северных областях переменная облачность без осадков, местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха +17 +15 градусов, дневная +21 +23 градуса.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +17 +15 градусов, дневная +21 +23 градуса.

В южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +18 +16 градусов, дневная +24 +26 градусов.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +17 +15 градусов, дневная +22 +25 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +18 +16 градусов, дневная +25 +27 градусов.

Фото: Погода 28 июня / meteo.gov.ua
