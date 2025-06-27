Гроза почти везде. Синоптики сообщили, где в Украине непогода с дождями будет чередоваться с переменной облачностью
Дожди и грозы в Украине (Фото: Krinaphoto / depositphotos)
Рабочая неделя завершается на большинстве территорий Украины без осадков, но вскоре дожди пройдут везде, кроме одного региона.
По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра погода в субботу 28 июня будет с переменной облачностью по всей стране, в большинстве областей ожидаются локальные кратковременные дожди и грозы. Самая низкая ночная температура воздуха +14 градусов установится в Луганской области, самая высокая дневная +27 градусов на востоке, юге и в Крыму.
Какая погода в Украине будет в субботу 28 июня
В западных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Средняя ночная температура воздуха +17 +15 градусов, дневная +21 +23 градуса.
В северных областях переменная облачность без осадков, местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха +17 +15 градусов, дневная +21 +23 градуса.
В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +17 +15 градусов, дневная +21 +23 градуса.
В южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +18 +16 градусов, дневная +24 +26 градусов.
В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +17 +15 градусов, дневная +22 +25 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +18 +16 градусов, дневная +25 +27 градусов.