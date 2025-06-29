Дождь только в трех областях. Синоптики сообщили, какая погода в Украине будет в последний день июня
Переменная облачность в понедельник в Украине (Фото: Ivantsov / depositphotos)
В последние дни июня в Украине установилась контрастная погода с локальными дождями, которых постепенно станет меньше.
По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра погода в понедельник 30 июня будет по всей Украине с переменной облачностью и осадками только в трех областях. Самая низкая ночная температура воздуха +11 градусов в этот день ожидается во Львовской области, самая высокая дневная +29 градусов в Запорожской и Херсонской областях.
Какая погода в Украине будет в понедельник 30 июня
В западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +15 +13 градусов, дневная +24 +26 градусов.
В северных областях переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +14 +12 градусов, дневная +23 +25 градусов.
В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +16 +14 градусов, дневная +23 +25 градусов.
В южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +17 +15 градусов, дневная +26 +28 градусов.
В восточных областях переменная облачность, без осадков, местами небольшой кратковременный дождь. Ночная температура воздуха +16 +14 градусов, дневная +24 +26 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +17 +15 градусов, дневная +25 +27 градусов.