Дождь только в трех областях. Синоптики сообщили, какая погода в Украине будет в последний день июня

29 июня, 05:27
Переменная облачность в понедельник в Украине (Фото: Ivantsov / depositphotos)

Переменная облачность в понедельник в Украине (Фото: Ivantsov / depositphotos)

В последние дни июня в Украине установилась контрастная погода с локальными дождями, которых постепенно станет меньше.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра погода в понедельник 30 июня будет по всей Украине с переменной облачностью и осадками только в трех областях. Самая низкая ночная температура воздуха +11 градусов в этот день ожидается во Львовской области, самая высокая дневная +29 градусов в Запорожской и Херсонской областях.

Какая погода в Украине будет в понедельник 30 июня

В западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +15 +13 градусов, дневная +24 +26 градусов.

В северных областях переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +14 +12 градусов, дневная +23 +25 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +16 +14 градусов, дневная +23 +25 градусов.

В южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +17 +15 градусов, дневная +26 +28 градусов.

В восточных областях переменная облачность, без осадков, местами небольшой кратковременный дождь. Ночная температура воздуха +16 +14 градусов, дневная +24 +26 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +17 +15 градусов, дневная +25 +27 градусов.

Погода 30 июня / meteo.gov.ua
Фото: Погода 30 июня / meteo.gov.ua
Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Погода Прогноз погоды погода в Украине Синоптики Укргидрометцентр температура воздуха плюсовая температура Осадки Дождь Дожди переменная облачность

