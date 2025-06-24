«Колебания температуры будет продолжаться». Синоптик предупредила, где будет дождь, гроза и порывистый ветер в Украине

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила о непогоде в Украине и где вскоре пройдут грозовые дожди, будет сильный порывистый ветер.

«Колебания температуры воздуха в умеренных пределах будет продолжаться. Конечно, некоторые скачки вверх будут происходить и на юге, востоке, на Закарпатье столбики термометров будут показывать +30 и чуть выше. Однако устойчивого периода жары или сильной жары в Украине не ожидается. По крайней мере, по предварительным прогнозам», — отметила синоптик.

Реклама

«25-го июня в Украине температура воздуха составит +22 +25 градусов, на севере местами +20 +22 градуса, в южной части, на Закарпатье и в Черновицкой области +26 +31 градус. Ветер завтра снова порывистый, северо-западные и западные порывы будут достигать 15−20 метров в секунду. Разве что на юге — умеренный, без сильного», — предупредила эксперт.

«Дожди, местами с грозами ожидаются в среду в северных областях, на Волыни и Ровенской области, в Харьковской, Луганской областях, в Полтавской, Черкасской областях. На остальной территории Украины без осадков. В Киеве 25-го июня — периодически дождь, сильный западный ветер, осторожно. В течение дня температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +22 +23 градусов», — сообщила Диденко.