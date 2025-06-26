Переменная облачность, гроза. Синоптики предупредили, какие области Украины охватят дожди в конце рабочей недели

Дожди и грозы в конце рабочей недели в Украине (Фото: WDGPhoto / depositphotos)

Погода начинает радовать постепенным повышением температуры воздуха, однако местами оно происходит медленнее из-за непогоды с грозовыми дождями.

Рабочая неделя завершится в Украине переменной облачностью и преимущественно сухой погодой. По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра кратковременные дожди и грозы охватят лишь западный регион и часть северных областей. Самая низкая ночная температура воздуха +12 градусов ожидается в пятницу в Харьковской области, самая высокая дневная +31 градус в Одесской.

Какая погода в Украине будет в пятницу 27 июня

В западных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Средняя ночная температура воздуха +15 +13 градусов, дневная +24 +26 градусов.

В северных областях переменная облачность без осадков, местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха +15 +13 градусов, дневная +24 +26 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +15 +13 градусов, дневная +24 +26 градусов.

В южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +16 +14 градусов, дневная +27 +29 градусов.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +15 +13 градусов, дневная +24 +26 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +19 +17 градусов, дневная +27 +29 градусов.