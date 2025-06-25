Дожди, ливни, шквалы. Синоптики сообщили, где до конца недели будут значительные осадки и жара

В Украине превалирует погода с порывистым ветром и дождями , которая не изменится до конца недели.

По прогнозу синоптиков во второй половине недели почти всей страны стоит подготовиться к кратковременным дождям с грозами и шквалами. Нестабильная погода будет удерживаться на большинстве территорий. На фоне непогоды ожидается повышение температуры воздуха до летних градусов присущих третьей декаде июня с жарой в нескольких регионах.

В четверг, 26 июня, на большинстве территорий страны солнечная погода без осадков. Лишь ночью в северо-восточных областях, днем местами на крайнем западе ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с, в западном регионе днем при грозах возможны локальные шквалы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха +13 +19 градусов, дневная +23 +29 градусов, на юге и на Закарпатье +31 +36 градусов.

В пятницу, 27 июня, неустойчивый характер погоды ожидается в западных, северных, центральных и Одесской областях, где пройдут грозовые дожди. Днем местами сильные ливни, град и шквалы, 17 — 22 м/с. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений, 3 — 8 м/с, днем юго-западный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха +14 +19 градусов, дневная +22 +28 градусов, в центральных и южных областях местами +32 +37 градусов.

В субботу, 28 июня, кратковременные дожди, местами грозы и шквалы, 15 — 20 м/с пройдут ночью на севере Левобережья, днем в западных, северных и центральных областях. Ветер преимущественно северо-западный, 7 — 12 м/с, днем в большинстве областей возможны порывы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха +11 +17 градусов, дневная +21 +27 градусов, в Крыму и Приазовье местами до +30 градусов.

В воскресенье, 29 июня, кратковременные дожди, местами с грозами пройдут в северо-восточном регионе страны. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, утром и днем порывы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха +12 +18 градусов, дневная +19 +24 градуса, на юге +24 +29 градусов.