Температура повышается. Где в первые дни июля будет жара в Украине и где вскоре пройдут грозовые дожди со штормовым ветром

Жара в июле и осадки в ближайшее время в Украине

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила о жаре в начале июля и рассказала, где завтра в Украине ожидаются дожди с грозами, штормовой ветер и будет ли солнечный день в большинстве областей.

«3−4 июля в большинстве областей Украины ожидается жара +28 +34 градуса. Конечно, в южной части Украины жара не будет каким-то редким явлением — говорим о преобладающей синоптической ситуации. Это — по предварительному прогнозу», — отметила синоптик.

«А пока возвращаемся в наши свежие будни. 26-го июня в Украине температура воздуха составит: на севере +19 +22 градуса, на западе +22 +25, на Закарпатье +25 +30 градусов, в центре 23 +26, на Днепропетровщине до +28 градусов, на востоке +21 +26 градусов (свежая Харьковщина), на юге жарко, +27 +31 градус», — сообщила эксперт.

«Дожди, местами с грозами, пройдут ночью на севере и в центре Украины, а днем в четверг — только в восточной части и на Сумщине. Преимущественно днем 26-го июня в Украине — солнечно. Ветер северо-западный, 5−12 метров в секунду, в большинстве областей (кроме западных) штормовые порывы до 15−20 метров в секунду. В Киеве ближайшей ночью ожидается дождь с грозой, завтра днем — солнечная погода. Ветер северо-западный снова сильный, местами до 15−20 метров в секунду. Будьте внимательными. Максимальная температура воздуха +20 +22 градуса», — предупредила Диденко.