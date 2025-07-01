Жара +38. Синоптики сообщили о потеплении в первые дни июля и назвали самый прохладный день недели

Июль начинается в Украине с умеренного тепла и незначительных дождей в нескольких отдельных областях, но вскоре придет жара.

По прогнозу синоптиков 1 июля станет самым прохладным днем недели, в дальнейшем в Украину придет жаркая воздушная масса с Балканского полуострова благодаря которой по всей стране будет наблюдаться существенный рост температуры воздуха. В южных, центральных областях и на Закарпатье разогреет до +38 градусов.

Во вторник, 1 июля, небольшие дожди возможны на севере Левобережья, в остальных регионах стране осадки не предвидятся. Ветер будет преобладать северо-западный, 7 — 12 м/с, в северных и восточных областях местами порывы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха +9 +16 градусов, дневная +18 +24 градуса, на юге и на Закарпатье +25 +30 градусов.

В среду, 2 июля, кратковременные дожди, местами с грозой возможны днем в северных и восточных областях на большей части территорий страны осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, на крайнем западе переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +9 +16 градусов, дневная +22 +27 градусов, в южных и западных регионах +27 +31 градус.

В четверг, 3 июля, по всей стране ожидается погода без осадков под влиянием области высокого давления. Ветер переменных направлений, на Левобережье северо-западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +12 +18 градусов, дневная +27 +32 градуса, на юге и на Закарпатье местами +33 +35 градусов.

В пятницу, 4 июля, в стране будет продолжаться малооблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +16 +21 градус, дневная +28 +33 градуса, в центральных и южных областях +32 +37 градусов.

В субботу, 5 июля, кратковременные грозовые дожди, местами с градом и шквалами 15 — 20 м/с ожидаются ночью в западных и северных регионах, днем также местами в центральных областях. На остальной территории преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха в западных и северных областях +12 +17 градусов, дневная +20 +25 градусов, на остальной территории ночью +17 +22 градуса, днем +30 +38 градусов.

В воскресенье, 6 июля, кратковременные грозовые дожди пройдут местами в центральных и южных областях, на остальной территории без существенных осадков. Ветер северный/северо-восточный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +12 +18 градусов, дневная +22 +27 градусов, на юго-востоке +29 +35 градусов.