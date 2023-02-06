Похолодание. Сколько будет продолжаться морозная погода в феврале 6 февраля, 13:51 Последние февральские морозы (Фото:Andre Furtado / pexels)

С выходных дней пришло прогнозируемое синоптиками похолодание, и мы опять кутаемся в теплые шарфы и мечтаем о тепле.

Циклон охватил практически всю территории Украины и напомнил нам о том, что февраль зимний месяц. Относительно небольшие дневные морозы в среднем -5 градусов сменяются холодными ночами. В некоторых областях, в это время суток, температура будет понижаться до -16 градусов. Но не стоит впадать в апатию от таких проявлений погоды, буквально через неделю можно будет задумываться о том, где лежат демисезонные вещи.

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В Киеве дневные морозы до -6 градусов продержаться до воскресенья. Самая низкая ночная температура в этот период времени будет -9 градусов. Ожидаются немногочисленные осадки к концу недели.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Харькове дневные морозы до -4 градусов продержаться до следующего понедельника. Самая низкая ночная температура на этой неделе -12 градусов. Немногочисленные осадки ожидаются в понедельник и на выходных.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре дневные морозы до -4 градусов захватят понедельник следующей недели. Самая низкая ночная температура в этот период времени -9 градусов. Немногочисленные осадки ожидаются не раньше выходных.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Одессе незначительные дневные морозы до -2 градусов продержаться до выходных дней. Ночная температура при этом, в среднем, будет -6 градусов. Немногочисленные осадки придут вместе с потеплением.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове дневные морозы до -3 градусов продержаться всего четыре дня. Ночная температура не будет такой щадящей и будет опускаться до -10 градусов. Немногочисленные осадки ожидаются с пятницы по воскресенье.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo