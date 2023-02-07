Антициклон. Сколько продержится температура со знаком минус в Украине 7 февраля, 14:28 Антициклон принес снег и похолодание (Фото:darknula / depositphotos)

На протяжении текущей недели Украина находится под влиянием мощного антициклона.

Циклон принес в Украину похолодание со средней дневной температурой в пределах от -2 до -7 градусов и ночной от -6 до -12 градусов. Осадки в виде снега к концу недели постепенно прекратятся, на смену им придет более частое прояснение. На многих дорогах гололед. Будьте осторожны на улице.

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В Киеве солнце будет показываться из-за туч до выходных. В среду ожидается самый холодный на этой неделе ясный и морозный день с дневной температурой -4 градуса и ночной — 8. Выходные будут пасмурными и с осадками.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Харькове все дни, кроме пятницы, порадуют появлением солнца. Самым холодным днем недели станет четверг, днем температура воздуха будет -3 градуса, ночью -12 градусов. В выходные станет теплее.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

Во Львове переменная облачность будет два дня. Порадоваться редкому солнцу удастся в среду и четверг. Он же будет и самым холодным днем недели с дневной температурой воздуха -2 градуса, ночной -10 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo

В Днепре со среды до выходных дней установится переменная облачность. Среду можно считать самым холодным днем недели с дневной температурой -3 градуса и ночной -9 градусов. Выходные пасмурные и уже с плюсовой температуры.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Одессе переменная облачность продержится до воскресенья. В четверг будет ясный и самый холодный день недели с дневной температурой -2 градуса и ночной -6 градусов. В выходные потеплеет.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo