Прогноз погоды. Синоптики рассказали, насколько теплым будет февраль в Украине 30 января, 11:34 Теплых дней в феврале будет больше, чем холодных (Фото:xload / depositphotos)

Нетипично теплый февраль поможет завершить зиму с комфортной температурой в квартирах и домах.

Весна торопится вступить в свои права и помочь украинцам теплом. Похоже, что зима сопротивляется весне только для вида и отдает свой последний месяц целиком и полностью в ее власть. Практически весь февраль в Украине будет дневная плюсовая температура, с незначительным минусом по ночам.

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В Киеве на протяжении месяца прогнозируется не больше трех дней с пометкой минус до -3 градусов. Все остальные дни можно ожидать температуру от 0 до +8 градусов. Ночной минус от -1 до -5 градусов продержится около двадцати дней.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

Во Львове дневная температура от 0 до +7 градусов установится на весь месяц. Ночные морозы с температурой от -1 до -4 продержаться не больше половины месяца.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo

В Харькове большее количество дней февраля будут пасмурными, но теплыми. Плюсовую дневную температуру можно ожидать от +1 до +4 градусов. Морозных дней с температурой -1 градус будет не больше пяти, а ночей с температурой от -1 до -5 около двадцати.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре ясных или с переменной облачностью дней с плюсовой температурой от +1 до +8 ожидается больше, чем холодных. На протяжении всего нескольких дней на протяжение всего месяца температура упадет до -2 градусов. Ночные морозы от -1 до -4 продержаться половину месяца.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Одессе дневная плюсовая температура от +1 до +11 вступит в свои права. Минус сможет напомнить о том, что февраль зимний месяц всего один раз. В этот день дневная температура опустится до -1 градуса. Ночные морозы от -1 до -3 будут наблюдаться не больше недели.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo