Прощание с зимой. Оставит ли Украину морозная погода в календарные сроки 2 февраля, 15:32 Погода во второй половине февраля (Фото:Nikita Nikitin / pexels)

Среднемесячная температура от -3 до +2 градусов и осадки в пределах нормы до конца месяца — февраль готовит нас к весне.

Потепление в начале месяца скоро сменится дневными заморозками, которые в свою очередь, не задержаться на продолжительное время. Вторая половина февраля будет напоминать календарную зиму на большинстве территорий Украины разве что по ночам.

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В Киеве вторая половина февраля будет богатой на пасмурные дни с немногочисленными осадками. Несколько ночей лучше не высовывать нос на улицу, температура за окном упадет до -16 градусов, днем при этом она будет 0 градусов. Самой высокая дневная температура второй декады месяца +3 градуса. Средняя ночная -2 градуса.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

Во Львове вторая половина февраля может начаться с обильных осадков и ночной температуры до -12 градусов. Днем в эти дни можно ожидать морозы до -2 градусов. Они быстро сменятся на плюсовую температуру до +2 градусов и небольшие ночные морозы до -2 градусов. Мокрый снег с дождем в дневное время будет превращаться в лед по ночам.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo

В Днепре во второй половине февраля установится плюсовая дневная температура до +4 градусов с ночными минусами до -3 градусов. Мокрый снег с дождем в пасмурные дни могут спровоцировать гололед, поэтому особенно осторожными на улицах города нужно быть во время утренней спешки на работу.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Одессе вторая половина февраля будет напоминать раннюю весну. Дневную температуру в городе можно будет ожидать от +3 до +9 градусов. Незначительные ночные морозы -1 градус продержаться несколько ночей, на смену им придет плюсовая температура до +5 градусов. Большинство дней будет теплым, но пасмурным.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

В Харькове вторая половина февраля будет пасмурной и переменчивой. Дневные морозы до -2 градусов будут бороться с температурой от 0 до +2 градусов. Самая низкая температура ночью -11 градусов сменится более мягким минусом в среднем до -4 градусов. Солнце практически не будет выглядывать из-за туч.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo