Зимний характер. Стоит ли ожидать снегопады в феврале 31 января, 11:00 Незначительные снегопады в феврале (Фото:candy18 / depositphotos)

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала NV будут ли в феврале сильные снегопады.

По исследованиям специалистов гидрометцентра среднемесячная температуру в феврале по всей Украине будет от -3 до +2 градусов. Это на полтора-два градуса выше нормы. Количество осадков ожидается в пределах нормы.

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Где в Украине образуется снежный покров в феврале

Как многие уже успели заметить, с понедельника на вторник в большинстве областей Украины образовался определенный снежный покров, его принес атмосферный фронт, проходящий через территорию нашей страны. И если предыдущую неделю везде преобладала погода без существенных осадков, кое-где пролетали снежинки, то на этой неделе будет больше белого цвета за окном.

«Назвать сильными снегопады, которые пройдут, по крайней мере, на этой неделе, нельзя. Довольно быстро будут проходить эти атмосферные фронты через территорию Украины. Потому высокого снежного покрова мы не ожидаем. Но снежком присыпет, преимущественно в западных и северных областях. Высота снежного покрова будет в пределах где-то 3−4 см. В Карпатах, конечно, больше ожидаем, и по 10 см будет, на высокогорье и больше».

По всей территории Украины — север, запад и частично центр — небольшой снежный покров, который создаст зимнее настроение.