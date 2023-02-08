Потепление. Где и когда установится плюсовая температура 8 февраля, 14:56 Антициклон разогнал тучи (Фото:Gorilla / depositphotos)

Мощный антициклон разогнал тучи над большей территорией Украины и подарил возможность насладиться солнечным светом.

Еще несколько дней мы с осторожностью будем высовывать нос на улицу, а уже в выходные дни практически на всей территории страны станет господствовать дневной плюс +1+2 градуса. Минус пока не собирается сдаваться окончательно, будет подмораживать по ночам.

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В Киеве в последние дни перед потеплением дневная температура будет от -5 до 0 градусов, ночная от-6 до -10. В дневное время преимущественно солнечно.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Харькове несколько дней перед потеплением будут морозными от -2 до -4 градусов днем и от -6 до -11 ночью. В дневное время преимущественно переменная облачность.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре в последние дни перед выходными дневная температура продержится в пределах от -1 до -4 градусов, ночная от -8 до -10. В дневное время преимущественно ясно.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

Во Львове несколько дней перед выходными будет переменчивая погода, минус от -2 будет соперничать с плюсовой температурой +1. Ночные морозы от -5 до -10 градусов. В дневное время преимущественно переменная облачность.

Фото: Погода в Львове / gismeteo

В Одессе в последние дни перед потеплением дневная температура будет от -2 до 0 градусов, ночная -5 -6 градусов. В дневное время преимущественно солнечно.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo