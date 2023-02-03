«Абсолютно нормально для зимы». Синоптик предупредила о резком похолодании в феврале 3 февраля, 10:44 Похолодание и осадки в виде мокрого снега (Фото:Iqbal farooz / pexels)

Вторая неделя февраля будет холодной преимущественно по всей территории Украины. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, специально для радио NV.

Грядущее похолодание станет последним этой зимой, поэтому не стоит расстраиваться, как делают многие, лучше поблагодарите зиму 2022−2023 года за ее мягкость, которая без преувеличения, спасла многим жизнь.

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По словам синоптика, с 4−5 февраля в Украину придет свежая воздушная масса с похолоданием в большинстве областей: «Разумеется, когда входит воздушная масса, она сначала вытесняет более теплую, воздух охлаждается, затем и земная поверхность становится холоднее. Поэтому постепенно будет происходить похолодание».

Ночами, 6 и 7 февраля, можно ожидать морозы от -7 до -12 градусов. Холоднее всего будет в восточной части страны и в Карпатах.

По всей Украине в ближайшие выходные и всю следующую неделю установятся холодные морозные дни. В ночное время температура будет колебаться от -5 до -10 градусов и от -6 до -12 градусов. Днем морозы будут более слабые морозы от -1 до -5 градусов.

«И, кстати, такая характерная особенность: снижение температуры воздуха будет также вместе с осадками, то есть будет периодически выпадать и снег. По предварительным прогнозам, нас ждет именно типичная зимняя картинка, такая классическая зима, немного снега, прояснилось, днем морозец, ночью умеренный мороз. Пока такая ситуация нас ожидает в ближайшие дни и ближайшую неделю» — отметила синоптик.

Воздух станет холоднее, и мы будем больше мерзнуть, поэтому уже сейчас стоить позаботиться о комфортном тепле на период похолоданий. Тогда морозные дни не станут проблемой.