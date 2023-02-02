«Будем больше мерзнуть». В Украину идут осадки и крепкие морозы — синоптик 2 февраля, 16:34 Погода на февраль 2023 — последние новости (Фото:Izzy Park | unsplash)

Синоптик Наталья Диденко рассказала Radio NV, какой будет погода в последнем месяце зимы 2022−2023.

Начнем все-таки со странной погоды в начале февраля. Мы все наблюдали за потеплением, плюсовая температура, день снега и снова тепло. С чем это связано?

Первое февраля началось, в принципе, как зима, потому что мы все, по крайней мере, киевляне точно наблюдали снег. А снег зимой – это нормально. Утром было солнце, слава Богу, прояснилось через несколько недель, и это тоже замечательно. Температура воздуха, которая сейчас наблюдается в Украине, днем где-то она колеблется в плюсовых пределах небольших, это так называемая оттепель или небольшой плюс. Это тоже очень часто бывает зимой, причем ночью минусы пока еще удерживаются, небольшие, но все же морозная погода наблюдается, пусть и незначительные эти морозы.

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Но я все же думаю, что большинство людей интересует, что у нас будет.

Да, потому что уже наобещали сильные холода, расскажите, пожалуйста, к чему готовиться?

Относительно сильных [морозов] не буду утверждать, но к нам предварительно придет уже с 4-5 февраля свежая другая воздушная масса и действительно ожидается похолодание в большинстве областей Украины. Где-то ночью будет наблюдаться [первое похолодание], постепенно. Разумеется, когда входит воздушная масса, она сначала вытесняет более теплую, воздух охлаждается, затем и земная поверхность становится холоднее. Поэтому постепенно это будет происходить похолодание.

Ночью мы ожидаем около 7-12 градусов мороза, это где-то 6, 7 [февраля] возможно. Самой холодной будет восточная часть, Карпаты, разумеется. В общем, по всей Украине ближайшие выходные и всю следующую неделю, можно говорить с большой долей вероятности, будут холодными, морозными. Как я уже сказала, ночью где-то -5-10, -6-12, с колебаниями, очевидно. Днем также будут минусы, уже не такие, как ночью - скажем, от 1 до 5 градусов мороза. И из-за того, что будут минусы и ночью, днем, конечно, воздух станет холоднее. Соответственно, и мы будем больше мерзнуть, поэтому уже сейчас стоит подумать о каком-то дополнительном утеплении, обогреве. Но, конечно, исключительно безопасными и разумными способами.

Вторая половина февраля, погода снова изменится, повернет уже на весенний курс и станет немного теплее, или наоборот?

Так далеко я не забегаю, это гадалки у нас, как правило, или астрологи такими вещами занимаются.

Бабак Тимко сказал, что весна будет ранней, нормально все, в марте уже ждите.

Весна вообще у нас в Украине начинается 1 марта, если посмотреть на календарь, март – это весенний месяц. Но это календарный знак, как будет с погодой — поживем, увидим. Поэтому пока мы готовимся в ближайшую неделю к понижению температуры воздуха. И, кстати, такая характерная особенность: снижение температуры воздуха будет также вместе с осадками, то есть будет периодически выпадать и снег. По предварительным прогнозам нас ждет именно типичная зимняя картинка, такая классическая зима, немного снега, прояснилось, днем морозец, ночью умеренный мороз. Пока такая ситуация нас ожидает в ближайшие дни и ближайшую неделю.

Наталья, я понимаю, что вы синоптик и мы прислушиваемся к вашим прогнозам, но немножко о метеозависимых людях. Что делать им, как спасаться, когда очень хочется спать, но это не хуже всего во время такой погоды.

Знаете, я сама, равно как и все мы, страдаю, например, от такого очень малого количества солнца. Вот сегодня солнце блеснуло и даже совсем какое-то другое состояние. Я думаю, сейчас очень много людей на фоне таких стрессовых условий военного времени. Еще дополнительны эти погодные колебания, они влияют на людей.

Особо следует обратить внимание на свое здоровье гипертоникам и гипотоникам, людям, у которых есть сосудистые проблемы. Очень внимательно следить за собой. Кроме, конечно, исключительно профессиональных советов, консультаций с врачом, все же возможно ограничить кофе, больше гулять. Дело в том, что погода позволяет больше двигаться. Оделся тепло и немножко походил перед сном, например, или днем, если есть, конечно, возможность. Потому что сейчас эти столь значительные колебания погоды и плотная облачность, мало солнечных часов, к сожалению, очень часто негативно влияют на наше здоровье, самочувствие, настроение в конце концов.

Поэтому я всех призываю помнить, что сегодня уже 2 февраля и до весны осталось сколько-нибудь там, буквально 26 дней и все равно нас будет ждать солнца больше, тепла будет увеличиваться, и день будет увеличиваться. Эта облачность нас все же не победит, я в этом уверена.

И мы помним, что в этом году неоднократно в нашем эфире мы говорили о том, что даже погода за нас, поэтому такая теплая зима. И мы говорим, что мы ее пережили, почти уже пережили.

Конечно, морозы еще будут, как я уже сказала, но все же согласитесь, что даже если -10 ночью, а днем -3 это не так страшно на самом деле. И это продлится неделю, а дальше еще обязательно, я надеюсь, встретимся в эфире и об этом поговорим.

Обязательно. И еще один тезис, который я всегда прошу вас подтвердить, о том, что мы не влияем на погоду, мы не можем повлиять на нее. Мы можем повлиять на отношение к ней, можем теплее одеться или сделать что-нибудь приятное для себя, чтобы все это пережить.

Да. На самом деле, нужно внимательно следить за прогнозами погоды, за профессиональными. пока никаких эксцессов и катаклизмов не предвидится, поэтому и понижение температуры воздуха также не катастрофа. Я еще раз повторюсь, что -10 градусов ночью – это абсолютно нормально для февраля. Погода пока не обещает нам каких-то крайне неприятных сюрпризов. Обычная нормальная зима, даже без теплых рекордов, которые были в начале января в Киеве. К примеру, 1-2 января превысили, у нас было 13 градусов. Сейчас у нас ни +13, ни -13 не ожидается, а как раз такая золотая зимняя середина.