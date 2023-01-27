Зима отстаивает права. Когда и насколько похолодает в феврале 27 января, 10:10 В середине февраля ожидаются небольшие морозы (Фото:Katkov / depositphotos)

По прогнозам синоптиков, февраль будет мягким, но это не исключает того, что в некоторые дни придется ощутить на себе снижение температуры.

Последний месяц зимы на большей территории Украины начнется с плюсовой температуры и немногочисленных осадков. Ближе к 10 числу придет небольшой дневной минус и больший ночной. Морозная погода в феврале в среднем продержится от одной до двух недель, во многих южных регионах в последний зимний месяц многие уже почувствуют первые признаки наступления весны.

Видео дня

В Киеве самая низкая дневная температура -3 градуса ожидается ближе к середине месяца. При этом ночью до -11. Средняя дневная температура в остальные морозные дни будет 1 градус, а ночные морозы не опустятся ниже 5 градусов. Ожидается небольшой снег.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

Морозные и солнечные дни придут в Днепр в середине месяца. Средняя дневная температура будет от 2 до 4 градусов морозов, ночная до 7 с возможным понижением до 10 градусов и небольшим снегом.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Одессе самыми холодными днями февраля станут те, в которые дневная температура не поднимется выше 1 градуса тепла. Ночная при этом будет до 3 градусов мороза. Дневные морозы в городе не ожидаются, ночные будут в пределах 1−3 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Ближе к средине февраля во Львове установятся небольшие суточные морозы от 1 до 3 градусов с возможным снижением ночной температуры до 11 градусов. Ожидаются дневные и ночные снегопады.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo

В Харькове вторая и третья неделя февраля будут морозными. Дневной градус в среднем будет держаться на отметке 3 градуса, ночной до 10 градусов. Несколько дней порадуют переменной облачностью, в остальное время установится пасмурная погода.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

Удары мести от ВСУ https://www.youtube.com/watch?v=FrReO3pZtxk