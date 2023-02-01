Прогноз погоды. Синоптики предупредили о резком понижении температуры в феврале 1 февраля, 11:47 Когда ожидать похолодание в феврале (Фото:Ankhesenamun / unsplash)

Наслаждаясь ожидаемым теплом не забывайте, что скоро ему на смену придут морозы.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью NV рассказала о том, когда понижением температуры и осадками февраль напомнит нам, что он зимний месяц.

Установившаяся с начала недели в большинстве регионов Украины плюсовая дневная температура воздуха ощутимо не изменится до конца текущей недели. Ночью при этом продолжаются небольшие морозы. На юге, как всегда, теплее, чем в остальных регионах.

Видео дня

«В дальнейшем есть тенденция к тому, что будет снижение температуры. Если на этой неделе у нас ветер будет преобладать западный и юго-западный, то на следующей неделе будет западный и северо-западный в большинстве областей. Прохладный воздух зайдет на нашу территорию, поэтому ожидаем определенное снижение температуры. И если сейчас имеем тенденцию, что в течение этой недели еще такие колебания температуры будут, то уже на следующей неделе, все же, минус может быть и в дневные, и в ночные часы».

Не торопитесь доставать демисезонную одежду и обувь. Зима еще поборется за свои права.