Аномальный февраль. Какой погодой удивит последний месяц зимы 26 января, 13:58 Аномальная погода в феврале (Фото:Kotenko / depositphotos)

В течение зимы 2022−2023 в Украине уже зафиксировано несколько температурных рекордов.

Складывается впечатление, что природа, вместе с большей частью мира, переживает за украинцев и всеми силами пытается помочь.

Большинство синоптиков не берутся прогнозировать точную погоду больше чем на неделю, но относительно наступающего февраля все сходятся во мнении о том, что по предварительным расчетам и данным он будет аномально теплым.

Видео дня

Февраль в Киеве отметится преимущественно пасмурными днями и немногочисленными осадками. Плюсовая дневная температура на протяжении трех недель будет колебаться от 1 до 4 градусов тепла. Дневной минус продержится до недели от 1 до 5 градусов. Ночами температура будет снижаться в среднем от 1 до 5 градусов мороза, не исключены похолодания до 9, 12 градусов с пометкой минус.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

Начало февраля в Одессе будет пасмурным, но теплым, с вероятными осадками в виде дождя и мокрого снега. Затем тучи сменяться переменчивой облачностью. Плюсовая дневная температура будет колебаться от 1 до 7 градусов тепла. Ночами также будет превалировать плюс до 2 градусов, за исключением нескольких дней, когда температура понизится от 2 до 7 градусов мороза.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Харьков встретит февраль пасмурными днями и колебаниями температуры от небольшого плюса до небольшого минуса. До недели в городе продержится дневной минус от 1 до 9 градусов, с ночным похолоданием до 14 градусов мороза. В остальные дни установится средняя плюсовая температура 1−2 градуса, ночами при этом от 1 до 4 градусов мороза.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

Февраль во Львове начнется мокрым снегом с дождем и плюсовой дневной температурой до 2 градусов. Пасмурная облачная погода и плюсовая температура от 1 до 5 градусов установится на весь месяц. Исключением по дневной температуре могут стать несколько дней с минусом от 1 до 3 градусов. Ночами вероятны морозы от 1 до 7 градусов. На появление солнца можно надеяться только к концу месяца.

Фото: Погода во Львове / gismeteo

Начало февраля в Днепре будет пасмурным, вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега при дневной температуре до 2 градусов тепла и ночной до 2 градусов мороза. Преимущественно пасмурные дни с плюсовой дневной температурой от 1 до 3 градусов иногда будут сменяться переменной облачностью. Ночная температура на протяжение месяца от 1 до 9 градусов мороза.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В ответ на танки https://www.youtube.com/watch?v=KZYOXjir7Mc