Циклоны и атмосферные фронты. Как изменится погода в начале февраля 31 января, 16:07 Что принесут атмосферные фронты в феврале (Фото:gpointstudio / depositphotos)

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала NV о том, что в последнее время становятся более длительными и ощутимыми волны тепла, а волны холода бывают все короче и короче.

«Есть тенденция к тому, что погода, особенно в начале февраля, приобретает более зимний характер. Пока таких аномальных волн тепла (как в начале января), по крайней мере, в первой декаде февраля, мы не прогнозируем. Даже наоборот, ожидаем определенное снижение температуры уже начиная со следующих выходных, то есть после 5 числа».

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По словам синоптика, в последние дни января и в начале февраля Украина будет находиться в поле пониженного давления. Происходить это будет потому, что над скандинавскими странами и над северной Европой располагается поле пониженного давления и целая плеяда циклонов, которые затрагивают территорию Украины.

Поэтому в начале февраля в Украине будет преобладать облачная погода, время от времени с осадками в виде снега в ночные часы и мокрого снега в дневные часы, иногда возможен мокрый снег с дождем. В дневные часы температура в начале февраля все еще будет колебаться от -2 мороза до +4 тепла. В ночное время от 0 до -6 градусов мороза.

На юге страны будет немного теплее от +5 до +8 градусов в дневные часы. Ощутимый мороз будет в Карпатах от -4 до -9 градусов. Также в этом регионе может быть более высокая интенсивность осадков, там ожидается умеренный снег, снежный покров будет более устойчивым.