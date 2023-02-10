Дневные морозы отступают. Прогноз погоды на выходные 10 февраля, 12:27 Дневные морозы отступают (Фото:MVolodymyr / depositphotos)

По данным Sinoptik.ua, погода на выходных в большинстве регионов будет пасмурной с кратковременными осадками в виде мокрого снега.

К концу недели в Украине снова потеплеет, хотя и ласковых лучей солнца, которые радовали нас в последние дни, станет меньше.

Погода в субботу 11 февраля

Субботний день на большей части территории Украины ожидается около 0 °C. Только на юге, а также в Запорожской и Кировоградской областях воздух прогреется до +2…+4°С. Ночь будет умеренно морозной. Ниже всего столбики термометров опустятся на Луганщине, Донетчине и Харьковщине — до −8…−10 °С. На Волыни, Ровенщине и Черкасской области средняя ночная температура будет составлять −3…−5 °С, в остальных регионах — около −5…−7 °С.

Видео дня

На западе, севере и северо-западе страны небо затянут плотные облака, возможен небольшой мокрый снег, поэтому водителям следует быть особенно осторожными на дорогах, а пешеходам не забывать о световозвращающих элементах на одежде. В других областях Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Погода в воскресенье 12 февраля

В воскресенье в восточных и северных областях колонки термометров покажут около 0 °C. На западе и центральных регионах ожидается +2…+3 °С, в Херсонской, Одесской, Николаевской и Запорожской областях — +4…+6 °С.

В Луганской, Донецкой, Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях пройдет небольшой мокрый снег. Будет слякотно, поэтому советуем добавить в свой рацион горячие напитки с куркумой, кардамоном, имбирем и другими специями, которые «согревают» и укрепляют иммунитет.

Погода в понедельник 13 февраля

На севере страны неделя начнется с пасмурной погоды и небольшого мокрого снега. На остальной территории Украины осадков не ожидается, погода в начале недели будет переменчивой — в течение дня солнце, возможно, выйдет из-за облаков. В северных, юго-восточных и восточных регионах ожидается около 0 °C, на западе, а также в Черкасской и Кировоградской областях — +3…+4 °С, на юге страны — +4…+6 °С.

Народные приметы и верования

Наши предки приметили, что наши предки заметили, что наши предки в этот день обещают ясную погоду. Также обращали внимание на поведение птиц: если воробьи или вороны " купались" в снегу, ждали оттепели в течение недели.

А вот на день Василия, 12 февраля, теплой погоде были не рады — считалось, что тогда до конца февраля будут царить морозы и непогода.