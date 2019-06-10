Погода в Украине на ближайшие дни: жара усиливает позиции Сегодня, 12:56 Цей матеріал також доступний українською LuidmilaKot/Pixabay В Украине станет еще жарче LuidmilaKot/Pixabay

В ближайшие сутки погоду в Украине определит жаркая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных и Винницкой областях днем возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 5−10 м/с, в Приазовье местами порывы 15−20 м/с.

Температура ночью 15−21°, днем 28−33°, в Карпатах 20−25°.

В Киеве день пройдет без осадков. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Температура ночью 18−20°, днем 29−31°.

В среду, 12 июня, будет преимущественно сухо, лишь в Карпатском регионе в дневные часы местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, северо-восточный, 5−10 м/с.

Температура ночью 16−21°, днем 29−34°.

В Киеве — жарко и сухо. Температура ночью 18−20°, днем 31−33°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.