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Погода в Украине на ближайшие дни: жара усиливает позиции

Сегодня, 12:56
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Погода в Украине на ближайшие дни: жара усиливает позиции - фото

LuidmilaKot/Pixabay

В Украине станет еще жарче

В ближайшие сутки погоду в Украине определит жаркая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных и Винницкой областях днем возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 5−10 м/с, в Приазовье местами порывы 15−20 м/с.

Температура ночью 15−21°, днем 28−33°, в Карпатах 20−25°.

В Киеве день пройдет без осадков. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Температура ночью 18−20°, днем 29−31°.

В среду, 12 июня, будет преимущественно сухо, лишь в Карпатском регионе в дневные часы местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, северо-восточный, 5−10 м/с.

Температура ночью 16−21°, днем 29−34°.

В Киеве — жарко и сухо. Температура ночью 18−20°, днем 31−33°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Теги:   Лето Жара в Украине Прогноз погоды

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