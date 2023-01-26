«Кому зимнее фото — как раз пора». Синоптик рассказала, когда и где в Украине в ближайшее время выпадет снег 26 января, 17:54 Нужно успеть сделать фото со снежинками (Фото:lanarus-foto / depositphotos)

В последние дни января зима словно вспомнила о своей обязанности не только замораживать, но и радовать плавно опускающимися с неба снежинками.

На своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко поразмышляла о зимах, которые помнят наши родители и рассказала о сюрпризах погоды, которые можно ожидать в пятницу 27 января.

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«Старенький январь погрузился в воспоминания юности, немного и нас заставляет заглядывать в его старый зимний альбом.

Мы же знаем, что есть две самые скучные вещи на свете — слушать чужие сны и вежливо разглядывать в гостях старые альбомы.

Из уважения, исключительно, все же прислушаемся к старику, как оно когда-то было и какие были в Украине морозы и снега по пояс.

Учитывая нынешние климатические реалии, пока так не будет. Однако все же в ближайшую ночь зима проявит характер — ожидается -3−8 градусов, а на востоке Украины -6−12 градусов.

В дневные часы 27 января столбики термометров в большинстве областей поднимутся до +1+4 градусов, в Крыму до +4+9 градусов.

Подмерзшая поверхность будет толкаться и делать подножку, не берите обувь со скользкой подошвой, падать не стоит, воробьи и вороны будут смеяться над вашими красными подошвами-«лабутенов», лучше нормальные зимние ботинки.

Какие-то серьезные осадки в пятницу маловероятны, разве что на западе и севере Украины временами ожидается небольшой снег.

В Киеве 27 января кое-где будет пролетать незначительный красивый снежок. Кто захочет наконец сделать зимнее фото — как раз пора, если не будет воздушных тревог. Бдительность и внимание!

На дорогах гололедица, осторожно становитесь в четвертую и пятую балетные позиции для фото, не поскользнитесь.

В ближайшую ночь в столице -3−5 градусов, днем в пятницу 0+2 градуса".

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