До +14 и без осадков. Прогноз погоды на первый день Нового года
Первый день Нового года в Украине будет аномально теплым и без осадков (Фото:Kollinger via pixabay.com)
1 января 2023 года погода в Украине для этого времени года будет нетипично теплой — в некоторых местах днем температура поднимется до +14 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В частности, до +14 °C днем ожидается в Ужгороде, Львове, Черновцах и Луцке.
В Киеве переменная облачность, без осадков, температура ночью — +6…+4°C, днем — +10…+12°C.
В Одессе переменная облачность, без осадков, температура ночью — +5…+3°C, днем +9…+11°C.
В Харькове облачно с прояснениями, без осадков, температура ночью — 0…+2 °C, днем — +5…+7 °C
В Днепре переменная облачность, без осадков, температура ночью — +4…+2°C, днем +9…+11°C.
Во Львове переменная облачность, без осадков, температура ночью — +7…+5°C, днем +12…+14°C.