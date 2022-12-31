До +14 и без осадков. Прогноз погоды на первый день Нового года 31 декабря, 21:47 Первый день Нового года в Украине будет аномально теплым и без осадков (Фото:Kollinger via pixabay.com)

1 января 2023 года погода в Украине для этого времени года будет нетипично теплой — в некоторых местах днем температура поднимется до +14 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, до +14 °C днем ожидается в Ужгороде, Львове, Черновцах и Луцке.

В Киеве переменная облачность, без осадков, температура ночью — +6…+4°C, днем — +10…+12°C.

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В Одессе переменная облачность, без осадков, температура ночью — +5…+3°C, днем +9…+11°C.

Инфографика: Укргидрометцентр

В Харькове облачно с прояснениями, без осадков, температура ночью — 0…+2 °C, днем — +5…+7 °C

В Днепре переменная облачность, без осадков, температура ночью — +4…+2°C, днем +9…+11°C.

Во Львове переменная облачность, без осадков, температура ночью — +7…+5°C, днем +12…+14°C.