Жара под вопросом. Когда ночная температура выровняется до +19, где будет дождливо до конца июня и с какой погоды начнется июль

24 июня, 08:51
Поделиться:
Погода в Украине до конца июня и в начале июля (Фото: Зефирка / pixabay)

Погода в Украине до конца июня и в начале июля (Фото: Зефирка / pixabay)

С начала недели в Украине начала повышаться температура воздуха, но из-за атмосферных фронтов с прохладным воздухом потепление неустойчивое.

Синоптик Наталья Птуха в интервью для NV рассказала, где ощутимо потеплеет ночью и днем до конца июня, в каких областях ожидаются дожди и с какой погоды начнется июль.

Реклама

По словам эксперта в течение текущей недели на севере страны будет несколько прохладнее, чем на остальных территориях, а теплее всего будет на юге и Закарпатье. Время от времени в большинстве областей будут кратковременные дожди, местами с грозами. «В целом в ближайшие дни ночью ожидается +10 +15, на западе и юго-западе +13 +19. А потом со среды, 25 июня эти +13 +19 уже будут практически по всей территории Украины в темное время суток».

Читайте также:
Потепление до +37. Синоптики сообщили, где будет жара в Украине в течение недели и почему на большинстве территорий ожидаются дожди

Синоптик прогнозирует, что с середины недели средняя дневная температура воздуха в Украине будет достигать +22 +28 градусов, жарче будет на Закарпатье, где потеплеет до +33 градусов. В то же время на юге будут господствовать прохладные воздушные массы — на Волыни и Ривненщине будет +19 +25.

Ближе к концу месяца, по словам Птухи, температура в Украине сильно не изменится: ночью +12 +18, днем +20 +26. «В западных областях даже может быть +17 +23, юг и Закарпатье остаются в таких пределах: ночью +15 +21, днем +25 +30».

С началом июля, по ее расчетам, прогнозируется повышение атмосферного давления, уменьшение осадков и повышение температуры воздуха. «Но пока что какой-то критической жары, как и сильного похолодания не ожидается, все в таком достаточно комфортном температурном режиме».

Читайте также:
Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Погода Прогноз погоды погода в Украине синоптик Наталия Птуха температура воздуха атмосферный фронт потепление повышение температуры +33 Осадки Дожди Дождь июнь Июль

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X