Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сделала прогноз погоды на пятницу 27 июня и сообщила, где в Украине установится умеренная жара, в каких областях пройдут дожди с грозами, закончится ли штормовой ветер и какая погода ожидается на выходных.

«Пятница в Украине будет теплой, до умеренной жары на юге и на Закарпатье. Ожидается в течение дня 27-го июня +22 +26 градусов, южная часть и Закарпатье прогреются до +25 +30 градусов. Наконец стихнет ветер завтра, будет умеренным или слабым. Западных направлений. Дожди с грозами из-за деятельности атмосферного фронта пройдут в западных областях, местами на севере плюс Винницкая и Одесская область. На остальной территории Украины будет сухая погода», — сообщила синоптик.

По словам эксперта умеренное тепло ожидается в пятницу и в столице, а в последние выходные июня к нему снова добавятся дожди.

«В Киеве 27-го июня также ветер успокоится, будет западного направления, умеренный. В течение дня температура воздуха будет колебаться около +24 градусов. Кто интересуется — сегодня и завтра наблюдается повышенная магнитная активность Земли, то есть, магнитные бури. Осторожненько с излишествами. В ближайшие выходные в Украине — периодические локальные дожди, температура воздуха невысокая, днем +20 +25 градусов, на юге +25 +29 градусов», — отметила Диденко.