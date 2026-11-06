Мороз до -7, снег. Синоптики предупредили, в каких областях Украины ожидается самая холодная погода в выходные дни

Холодная погода с осадками в выходные дни в Украине (Фото: Полина Абдал / unsplash)

Похолодание в Украине всё больше напоминает позднюю осень, а местами зиму: на выходных ожидается значительное понижение температуры, снег и дождь.

По прогнозу синоптиков, погода в Украине 7−8 ноября будет находиться под влиянием холодной воздушной массы арктического происхождения из северных регионов Европы. Повсюду, кроме западных областей, ожидаются осадки в виде небольшого снега, снежной крупы или дождя, которые будут сопровождаться порывистым ветром.

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Какая погода будет в Украине в субботу, 7 ноября

В западных областях ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха 0 −5 градусов, дневная +2 +7 градусов.

В северных областях переменная облачность. Небольшой снег, мокрый снег возможен местами ночью, днём без осадков. Ветер северный, 7−12 м/с. Ночная температура воздуха -4 +1 градус, дневная 0 +5 градусов.

В центральных областях местами ночью и утром пройдет небольшой мокрый снег, днём без значительных осадков. Ветер северный, 7−12 м/с. Ночная температура воздуха -2 +3 градуса, дневная 0 +5 градусов.

В южных областях и в Крыму под влиянием холодного фронта в течение суток ожидается небольшой дождь с переходом в мокрый снег. Ветер северный, 7−12 м/с, днём местами порывы до 15−20 м/с. Ночная температура воздуха -1 +4 градуса, дневная +2 +7 градусов.

В восточных областях ночью и в первой половине дня — небольшой мокрый снег, снежная крупа. Ветер северный, 7−12 м/с. Ночная температура воздуха -2 +3 градуса, дневная 0 +5 градусов.

Какая погода будет в Украине в воскресенье, 8 ноября

В западных областях сохранится малооблачная погода без осадков. Местами туман. Ветер переменного направления, 1−6 м/с. Ночная температура воздуха -1 -6 градусов, дневная +3 +8 градусов.

В северных областях установится устойчивая и малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Ночная температура воздуха 0 -5 градусов, дневная +2 +7 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха -4 +1 градус, дневная +3 +8 градусов.

В южных областях и в Крыму погода устойчивая, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха -3 -2 градуса, дневная +4 +9 градусов.

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В восточных областях ожидается прохладная, но сухая погода без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5−10 м/с. Ночная температура воздуха -2 -7 градусов, дневная +1 +6 градусов.