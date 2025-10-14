«Пока что мерзнем». Синоптик предупредила о холодной погоде в середине октября и назвала дни возможного потепления в Украине

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook, сообщила о холодной погоде в середине октября в Украине, назвала области, где пройдет дождь и ориентировочные даты будущего потепления.

«Завтра, 15-го октября, во-первых, уже середина осени, а это значит, что до зимы все равно еще далеко, аж полтора месяца. А во-вторых, еще все (например, потепление) может быть. А пока что завтра, в среду, в Украине будет преобладать холодная погода. Ближайшей ночью +1 +4 градуса, местами до нуля и чуть ниже, днем 15-го октября ожидается +7 +11 градусов, на Закарпатье, в южной части и на юго-востоке +11 +15 градусов. Дожди наиболее вероятны завтра на Черниговщине и Сумщине, на остальной территории Украины существенные осадки вряд ли. Но туманы будут увлажнять воздух и заставлять водителей быть более бдительными, ведь видимость может быть размытой».

Диденко рассказала, какая погода 15 октября будет в Киеве и когда можно ожидать ощутимого повышения температуры воздуха.

«В Киеве 15-го октября ожидается холодная погода с ночной температурой воздуха +2 +5 градусов, а днем около +8 градусов. Дождик может понакрапывать утром, а днем в среду без существенных осадков. Пока что мерзнем, греемся самостоятельно, кто как может, любуемся роскошными цветами осени, основными тремя — еще зеленым, желтым и красным, а уже переходных не счесть, и внимательно прислушиваемся к прогнозам погоды — а вдруг еще потеплеет. По ориентировочному прогнозу, который потребует уточнения, через выходные, на следующие, 25−26 октября, может быть теплее».