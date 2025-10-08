Станет преобладать дождливая погода. Синоптик предупредила об осадках и где в Украине температура воздуха будет ниже +10 градусов

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила об облачной дождливой погоде в Украине в четверг, назвала области, где не будет серьезных осадков и где установится температура воздуха ниже +10 градусов.

«Завтра, 9-го октября, активный циклон будет смещаться из Крыма немного севернее и своим влиянием охватит практически всю Украину (карта 1). Поэтому в четверг повсеместно будет преобладать облачная влажная погода с периодическими дождями. Крайний запад Украины, часть центра избегут серьезных осадков, а также днем попустит в Одесской и Николаевской областях. Однако все же в Украине будет преобладать дождливая облачная погода».

Диденко отметила, какие колебания температуры ожидаются в Украине и предупредила, кому необходимо утеплиться из-за похолодания.

«Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +10 +13 градусов, самая теплая полоса вытянется от Одесской области до Полтавщины (карта 2), в ней ожидается +14 +19 градусов. На Тернопольщине, Хмельнитчине и в Черновицкой области местами ниже +10 градусов. И, конечно, в Карпатах. В Киеве 9-го октября будет облачно, сыро, днем до +12 градусов. Одевайтесь по прогнозу, а лучше по погоде — шапки, козырьки, капюшоны, зонты не забудьте».

Фото: Карта 1 / Наталья Диденко, facebook