От +15 до -17. Метеорологи предупреждают о резких перепадах температуры и осадках в Украине 16 декабря, 15:00 Прогноз погоды в Украине — какой будет погода на выходных (Фото:Pixabay.com)

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине до 21 декабря во время массовых отключений.

В Украине 16 декабря произошли массовые отключения из-за атаки инфраструктуры россиянами. Из-за обстрелов местами отсутствует отопление, электроэнергия и водоснабжение в разных городах Украины. Тем не менее, погода в выходные будет влажной и не очень прохладной, сообщила Наталья Диденко в Facebook.

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«В Украине в субботу будет преобладать влажная погода. Выпадает мокрый снег, идти дождь (синенькое — дождь, розовое — снег). Лишь в южной части завтра осадки маловероятны. В воскресенье в большинстве областей Украины осадков не ожидается», ― пишет она.

Температура воздуха 17 декабря в течение дня будет оставаться +2+6 градусов, в центральных и восточных областях +5+11 градусов, в южной части +10+15 градусов.

18 декабря в Украине начнется похолодание, и местами может неожиданно ударить мороз.

Днем в западных областях ожидается до -3−7 градусов, на севере будет 0−4 градуса мороза, в центральных областях ожидается от +3 до -3 мороза, на востоке и юге еще теплее, но значительно меньше тепла, +3+10 градусов.

«Дороги остаются скользкими, ситуация непростая для движения как для водителей, так и для пешеходов. Притормаживайте. В Киеве в субботу ожидается дождь, местами с мокрым снегом. В воскресенье ― без существенных осадков», ― добавила метеоролог.

17 декабря в субботу в Киеве температура будет сохраняться около +3 градусов, а 18 декабря ожидаются морозы до -3−5 градусов.

«На Николая и 20 декабря морозы в Украине усилятся. Ночью местами возможно понижение до -10−17 градусов. Однако уже с 21 декабря снова у нас ожидается потепление», ― обещает Диденко.

Ранее Наталья Диденко предупредила о циклоне Erdmute, который влияет на погоду в Украине с 16 декабря. Температура воздуха должна быть достаточно высокой, в течение дня ожидается +0+4 градуса, на юге +5+9, в Крыму до +12 градусов. Разве что по северу Украины будут прогуливаться небольшие «минусы».