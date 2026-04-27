Шторм, срывающий крыши. Когда прекратится ветер, будут ли заморозки до мая и где ожидается дождь и град в течение недели в Украине

Новая неделя в Украине началась с заморозков, штормового ветра и дождей с градом , непогода будет продолжаться и в дальнейшем.

Погода в Украине в течение текущей недели, по прогнозу синоптиков, будет под влиянием холодного арктического воздуха. В понедельник по всей стране объявлено предупреждение о штормовом ветре, в дальнейшем он будет местами сопровождать дожди, местами с грозами и градом. Температура воздуха в конце апреля и в начале мая останется существенно ниже климатических норм. По ночам ожидаются заморозки не только на почве, но и в воздухе. Тенденция к постепенному потеплению начнет просматриваться в воскресенье.

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В понедельник, 27 апреля, в большинстве областей страны сухо и холодно, без осадков. Небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега ожидаются лишь на крайнем востоке и местами на Сумщине. Ветер западный/северо-западный, 7 — 12 м/с, днем в большинстве регионов, кроме западной части, порывы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха +1 +6 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0 -4 градуса, дневная +8 +13 градусов.

Во вторник, 28 апреля, из-за влияния области повышенного атмосферного давления на большей части территории страны установится малооблачная погода, без осадков. Слабый дождь с ледяной крупой предполагается лишь днем на Левобережье. Ветер западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +1 +6 градусов, на поверхности почвы, местами в воздухе заморозки 0 -4 градуса (за исключением южных областей и Крыма); дневная +10 +16 градусов.

В среду, 29 апреля, ночью без осадков, днем небольшие, временами умеренные дожди пройдут в большинстве областей страны, кроме западных регионов, на севере с мокрым снегом. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +2 +7 градусов, в северных и западных областях заморозки в воздухе 0 -4 градуса. Днем +8 +13 градусов, на Закарпатье и в Крыму +14 +16 градусов.

В четверг, 30 апреля, ночью существенные осадки не ожидаются. Днем в большинстве областей, кроме западных, пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза, мелкий град. Ветер северо-западный, 5 -10 м/с, при грозах порывистый. Ночная температура +1 +6 градусов, в северных и западных областях заморозки в воздухе 0 -3 градуса, дневная +10 +15 градусов.

В пятницу, 1 мая, ночью на крайнем западе, а днем также в северных, восточных и местами центральных областях предполагаются небольшие, временами умеренные дожди. Ветер удержится преимущественно северо-западного направления, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +2 +7 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0 -3 градуса, дневная +10 +16 градусов.

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В субботу, 2 мая, на всей территории страны предполагается устойчивая погода, без осадков. Небольшой дождь возможен лишь днем на востоке и в Приазовье. Ветер северного направления, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +2 +7 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0 -3 градуса, дневная +12 +17 градусов, в северо-восточных регионах около +10 градусов.

В воскресенье, 3 мая, из-за влияния антициклона будет преобладать малооблачная погода без осадков. Дожди пройдут только днем в Приазовье и Крыму. Ветер переменных направлений, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +2 +7 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0 -3 градуса, дневная +15 +20 градусов, на крайнем западе до +22градусов.