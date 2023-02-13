Вспомнил «экспертов». Представитель Воздушных сил иронично ответил на вопрос о прогнозах новых ракетных атак 13 февраля, 14:00 Юрий Игнат не стал прогнозировать дату следующей массированной атаки РФ (Фото:armyinform.com.ua)

Пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат иронично на вопрос о прогнозах даты новых ракетных атак со стороны РФ.

В эфире телеканала 1+1 он вспомнил различных экспертов, делающих прогнозы относительно даты следующих массированных обстрелов.

«У нас так много экспертов, что, наверное, мне и не нужно комментировать. Потому что вы это почитаете на разных сайтах», — заявил Игнат.

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По его словам, он как официальный представитель не может об этом говорить, хотя у разведки есть свои прогнозы.

«Давайте нам оставим наши прогнозы, а экспертам, которых очень много, пусть сообщают», — добавил Игнат.

Ранее он заявлял, что РФ увеличила количество обстрелов территорий Украины ракетами С-300, которых у них в избытке. А вот применение Калибров и Х-101 становится все меньше.