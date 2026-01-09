Мягкая зима отменяется. Синоптик предупредил о холодных выходных в Украине: суровый мороз, сильные осадки, дождь, гололедица

По данным SINOPTIK.ua, выходные принесут настоящую зимнюю погоду с сильными морозами и осадками. Дни 10−11 января станут настоящим испытанием для всех, кто надеялся на мягкую зиму. Украину накроет волна холода с ночными морозами до -17°C почти по всей территории. Особенно ощутимым будет похолодание для тех регионов, где еще вчера термометры показывали плюсовые значения — разница будет достигать 10−15 градусов. Прогноз погоды на выходные обещает не только мороз, но и активные зимние осадки: снег в центральных и западных областях, а на юге — неожиданную смесь дождя со снегом. По данным SINOPTIK.ua, самая сложная ситуация ожидается в Крыму и на Запорожье, где дожди и снегопады будут особенно интенсивными. Готовьтесь к настоящей зиме.

Реклама

Суббота, 10 января

Мороз усиливается, а осадки охватывают юг

В эту субботу зима окончательно вступит в свои права. Ночью термометры покажут -11 -17°C в большинстве регионов, а днем столбик едва поднимется до -13 -2°C. Холоднее всего будет в центральных и западных областях, где мороз достигнет -17°C. Мягкая погода на выходные ожидается лишь на крайнем юге, но и там температуры останутся отрицательными.

Восток (Харьков, Луганск, Донецк)

Восточные области встретят субботу с морозом -11 -17°C ночью и -11 -2°C днем. В Харькове, Изюме, Лозовском районе дороги и тротуары припорошит снегом. А вот в Донецкой и Луганской областях ситуация будет значительно сложнее. В Краматорске, Бахмуте, Покровске пройдет дождь, который может замерзнуть и ухудшить состояние дорог. Северодонецк зальет сильным дождем, что для морозной погоды создаст дополнительные неудобства на дорогах. Луганск и Алчевск тоже окажутся под дождем. А в Сватово, Старобельске, Довжанске будет идти мокрый снег — да еще и интенсивно. Эта каша из дождя и снега при минусовой температуре — рецепт идеальной гололедицы. Водителям нужно быть максимально осторожными.

Центр (Киев, Днепр, Полтава)

Киевщина, Днепровщина, Черниговщина и соседние области переживут настоящее похолодание. Если в пятницу в Киеве было около нуля, то в субботу ночью температура упадет до -12 -16°C, а днем будет -13 -8°C — вот вам и разница более 10 градусов за одну ночь. В Буче и Вышгороде немного припорошит снегом, а в Нежинском и Прилуцком районах выпадет умеренный снег, который покроет все вокруг белым одеялом. На Днепровщине в Павлоградском и Синельниковском районах ожидаются сильные снегопады, в отдельных местах даже сильный дождь. Полтавщина тоже получит свою порцию снега в Лубнах и Миргороде. А вот Сумщина — это вообще отдельная история: в Конотопе, Ромнах, Сумах, Шостке ожидаются сильные снегопады. Одевайтесь максимально тепло.

Реклама:

Запад (Львов, Ивано-Франковск, Ровно)

Западные области встретят выходные с самыми суровыми морозами. Ночью термометры покажут -16 -17°C, а днем -13 -10°C. Это холоднее обычной зимней нормы, поэтому погода будет особенно некомфортной и колючей. Во Львове, Дрогобыче, Самборе, Стрые снег будет минимальным или его вообще не будет — просто пронизывающий сухой мороз. Зато в Ровенской области — Варашском и Сарненском районах — пройдут небольшие снегопады. На Житомирщине, в Коростене и Звягеле, тоже может немного припорошить. Закарпатье останется относительно спокойным. Прогноз погоды на выходные для запада такой: лютые морозы, снега почти нет, но холод будет пронизывающим до костей.

Юг (Одесса, Херсон, Запорожье, Крым)

Южные области станут эпицентром самых интенсивных осадков в субботу. Ночью -7 -11°C, днем -3 -7°C. В Крыму ожидается настоящая стихия: Евпаторийский и Бахчисарайский районы накроют сильные дожди, в Джанкое дождь будет еще сильнее, а Перекоп может вообще засыпать снегом, который затруднит движение транспорта. Ялта и Симферополь тоже будут плескаться под дождем. На Запорожье Мелитополь зальет по-настоящему, Бердянск промокнет, а Васильевку засыплет снегом. Роды и Запорожье тоже могут получить свою порцию дождя или снега. Херсонщина не отстает: снег ожидается в Геническе и Каховке. В Одессе и Николаеве немного присыплет. Если планируете поездки на юг — учтите сложные дорожные условия.

Воскресенье, 11 января

Мороз не отпускает, осадки немного ослабевают

Воскресенье обещает продолжение холодной истории: ночью -11 -17°C, днем -13 -3°C. Самый лютый мороз снова ждет центр и запад. Осадки немного отступят по сравнению с субботой, но все равно останутся на востоке и юге.

Реклама:

Восток (Харьков, Луганск, Донецк)

Восточные области ждет морозное утро: -11 -17°C. Днем температура составит -11 -2°C. В Харьковском, Изюмском, Купянском и Лозовском районах пройдут умеренные снегопады. В Донецкой области осадки: Бахмут промокнет под дождем, в Горловке, Донецке, Кальмиусске погода обещает мокрый снег, причем в Кальмиусске его будет немало — почти ливень, только холодный. Покровск снова под дождем. На Луганщине ожидается погодный микс: в Алчевском и Луганском районах умеренный дождь, в Должанском и Ровеньковском — умеренный мокрый снег, Сватовский и Старобельский районы тоже накроет мокрый снег, а Северодонецкий — умеренный дождь.

Центр (Киев, Днепр, Полтава)

Центр остается в тисках мороза: ночью -13 -17°C, днем -13 -8°C. По сравнению с пятничной погодой это просто космическая разница — более 10 градусов за сутки. Но есть и хорошая новость: осадков будет значительно меньше. На Днепровщине в Никополе и Павлограде немного присыплет, в Синельниково тоже пройдет снег, но уже не такой интенсивный. Остальная территория будет практически без осадков. Киев, Житомир, Черкассы, Винница и Сумы могут рассчитывать на относительно сухую, хотя и очень холодную погоду.

Запад (Львов, Ивано-Франковск, Ровно)

Запад продолжает держать рекорд по самому суровому морозу: ночью -16 -17°C, днем -13 -10°C. Зима показывает характер по-настоящему — днем холодно, ночью еще холоднее. Осадков почти не будет: разве что в Рахове может немного присыпать. Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Ровно, Луцк проведут воскресенье в объятиях сухого, но очень ощутимого мороза.

Юг (Одесса, Херсон, Запорожье, Крым)

Южные области завершат выходные с температурой -7 -11°C ночью и -7 -3°C днем. Осадки должны немного успокоиться, но не исчезнут. Евпаторию может засыпать снегом по-настоящему, Бахчисарай и Ялту — залить дождем и засыпать мокрым снегом, Джанкой и Симферополь промокнут под дождем, в Керчи тоже немного покапает. В Запорожье Васильевку присыплет снегом сильно, в Мелитополе и Пологах тоже снег, а Бердянск немного промокнет. В Каховке, Скадовске, Херсоне ожидаются легкие снегопады. Одесса и Николаев будут практически сухими. Погода на выходные на юге будет переменчивой, но уже не такой экстремальной, как в субботу.

Реклама:

Синоптик предупреждает

Выходные 10−11 января станут настоящим зимним испытанием для всей Украины. Мороз до -17°C, интенсивные осадки на юге и востоке и резкое похолодание по сравнению с предыдущими днями. Одевайтесь тепло, будьте чрезвычайно осторожными на дорогах. Там, где ожидаются дожди и мокрый снег при минусовых температурах, гололед будет образовываться мгновенно. Планируйте поездки заранее, учитывая возможные осложнения из-за погодных условий. В этом году зима решила напомнить о своем настоящем лице. Берегите себя и своих близких, и пусть эти морозные дни принесут вам уют домашнего тепла.