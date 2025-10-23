«Приближается смена погоды». Синоптик предупредила о дождях, штормовом ветре и где снизится температура в Украине

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook предупредила об изменении погоды в пятницу, 24 октября. По ее прогнозу, на большинстве территорий под влиянием атмосферных фронтов пройдут дожди, ожидаются штормовые порывы ветра и довольно высокая температура воздуха везде, кроме областей на крайнем западе.

«Сегодня болит голова? Завтра к нам приближается изменение погоды. Атмосферный фронт с северо-запада, связанный с циклоном с центром вблизи Дании (карта), принесет завтра в Украину умеренные дожди и усиление ветра до штормовых значений. Дожди будут перемещаться вместе с атмосферным фронтом, постепенно. Сначала появятся в западных областях, затем в течение дня пятницы и до вечера — на юге Украины, в центральных и северных областях. Восточная часть Украины, а также Сумщина, Полтавщина, Запорожье и Днепропетровщина еще завтра удержатся от существенных осадков, обойдутся облачностью. Я уже упоминала — завтра ожидается сильный юго-восточный ветер, осторожно».

Диденко сообщила, насколько высокой будет температура воздуха в пятницу, назвала самые прохладные области, рассказала, какая погода в этот день будет в Киеве.

«И хотя бы температура воздуха немного нас порадует среди ветров и дождей. В течение дня 24-го октября ожидается +12 +17 градусов, на юге местами до +16 +19 градусов, только на крайнем западе Украины (Львовская область, Ивано-Франковская область, Закарпатье), за атмосферным фронтом, уже снизится температура воздуха до +9 +12 градусов. В Киеве 24-го октября дождь более вероятен только вечером, однако юго-восточный ветер уже завтра днем будет сообщать о приближении атмосферного фронта, порывы будут достигать штормовых значений, 12−15 метров в секунду. Однако температура воздуха в столице в пятницу будет высокой, даже ночью до +10, а днем до +15 градусов. В субботу — еще дождь в Киеве, в воскресенье — прояснения. Однако похолодает по сравнению с пятницей».