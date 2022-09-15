«Херсон должны освободить до конца года». ВСУ оттесняют врага на юге, хотя оккупанты усилились кадыровцами — интервью 15 сентября, 16:25 Эксклюзив НВ Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Как контрнаступление ВСУ деморализует врага на юге и про отчаянные попытки российских сил удержать свои позиции в Херсонской области в эфире Радио НВ рассказал депутат Херсонского городского совета Сергей Хлань.

— Глава пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что сейчас ВСУ держат под огневым контролем почти всю территорию Херсонщины. То есть речь идет не только о правобережье, но и о левом береге?

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— Да, действительно, почти вся территория Херсонщины находится под огневым прицелом наших Вооруженных Сил. И мы видели этому подтверждение, когда в Бриловке был уничтожен как раз железнодорожный состав, привлеченный РФ для усиления и боекомплектами, и техникой. Там дальше только Каланчак, где тоже мы видели взрывы…

— То есть это фактически уже до самого Крыма?

— Да, конечно, Каланчак — это пункт пропуска, админграница с Крымом. Мы видели взрывы в Каланчаке, мы видели взрывы в Чаплинке. Чаплинка — это тоже админграница. Мы видели уничтожение врага на участке железнодорожного маршрута, по которому перебрасывается техника в Новоалексеевку. Новоалексеевка — это Генический район, это почти Геническ. Но все же до Геническа еще не достали. На Арабатской стрелке остается расположение орков — туда мы еще тоже не достаем. Хотя можно сказать, что главные транспортные узлы, и железнодорожные, и автомобильные, сегодня находятся абсолютно под полным контролем ВСУ.

Мы держим всю Херсонщину под огневым прицелом, поэтому оккупанты теперь не могут поставлять оружие и вооружение, в том количестве, как это было раньше, и такими мощными колоннами, как это они делали, — ни автомобильным, ни железнодорожным транспортом.

— Многие украинцы, окрыленные успехом на Харьковском направлении, ожидали продолжения и аналогичного стремительного развития ситуации на Херсонщине. Впрочем, на Херсонщине фронт продвигается довольно медленно, хотя сообщения о том, что оккупанты отошли от передовых позиций, и в некоторых местах вглубь удалось вклиниться в их оборону на несколько десятков километров периодически появляются. Если коротко определить оперативную ситуацию на Херсонщине? Что там сейчас происходит?

— Да, оттеснять врага удается по большей части с криворожского направления. Мы все видели уже перечень освобожденных населенных пунктов — это Высокополье и другие населенные пункты, расположенные поблизости. ВСУ там оттесняли врага. В частности, Давидов Брод, который покинули оккупанты. Давидов Брод известен тем, что находится на берегу реки Ингулец. Именно реки сейчас являются своеобразной фортификационной линией, потому что форсирование реки — это всегда тяжело в боевых условиях. ВСУ удалось перейти Ингулец и закрепиться на берегах Ингульца уже со стороны врага. Фактически в дальнейшем продолжается вытеснение врага ближе к Бериславу. Самые большие успехи сейчас там.

Таких безумных продвижений, как на Харьковщине, нет. Следует понимать, что враг все же смог закрепиться на херсонской линии фронта. И достаточно большое количество военных сейчас находится на правобережной части Херсонщины.

— По населенному пункту Давидов Брод, который находится в пределах одного из плацдармов, куда удалось вклиниться в оборону украинским защитникам. Накануне российские пропагандисты сообщали о прорыве их фронта как раз в районе Давидова Брода. Есть ли уже подтверждение этой информации?

— Нет, Давидов Брод сейчас в основном серая зона. Оккупанты оттуда отошли, подойти поближе они не могут. Наши их очень сильно накрывают артиллерией. Там проходят сейчас мощные бои. Но что бы ни говорили оккупанты, если смотреть на инфографику по дням, видно, что силы ВСУ оттесняют врага.

— Российские войска двинулись на юг с востока. Большие силы противника были переброшены, передислоцированы, и об этом пишет New York Times и другие авторитетные источники, издания и организации, и аналитики. Есть ли у вас, как у находящегося там политического командования, понимание относительно того, сколько оккупантов ныне есть на правом берегу, на левом берегу?

— По разным оценкам говорилось о том, что сейчас на правобережной части Херсонщины находится около 30 тысяч личного состава РФ. Последняя информация была об усилении 1300 кадыровцев. Усиление идет постоянно. Информация о 25−30 тысячах — это информация по состоянию на 10 дней назад. Обновленной информации по более точным подсчетам, насколько я понимаю, никто дать не может. Впрочем, можно с уверенностью отметить, что все же концентрация их увеличивается.

Несмотря на то, что в рядах оккупанта растет дезертирское движение, их руководство все равно заботится о том, чтобы сделать невозможным уход российских военных. И именно кадыровцев используют в основном как заградительные отряды. И это усиление происходит, потому что сейчас продолжаются активные боевые действия по всей линии фронта — и на Николаевском направлении, и на Криворожском. Поэтому это усиление — это в основном как заградительные отряды.

Возросла концентрация военных и в самом городе Херсоне. Об этом говорят местные. Оккупанты усиливают не только в количественном составе, а еще и усиливают блокпосты, достраивают их и укрепляют в окрестностях самого города Херсона, продолжают делать фортификационные сооружения. Поэтому происходит и усиление линии обороны, и усиление личным составом среди оккупантов.

— ВСУ сообщали о прибытии кадыровцев на Херсонщину. В то же время есть сообщения о проявленном российскими военными желаниях идти на переговоры и готовности сдаваться в плен и довольно низком моральном состоянии. Прокомментируете этот феномен?

— Деморализация высокая. И именно поэтому идет усиление кадыровцами. Для того чтобы они не могли отступать. Есть дезертирство, оно происходило и происходит, есть переодевание в гражданских, пишутся рапорты. С рапортами они борются немного по-другому: если военнослужащий пишет рапорт, его бросают на подвал для своих и там перевоспитывают, чтобы он изменил свое мнение, забрал рапорт. Если не меняет мнение, говорят: твой рапорт где-то потерялся, пиши новый.

Некоторые переодеваются и прячутся в зданиях для того, чтобы сдаться в плен ВСУ. Именно поэтому оккупанты начали увеличивать личный состав — потому что процент дезертирства увеличивается. Это происходит по всей линии фронта.

— Контакты оккупантов с ВСУ — это какой-то приказ? Или все же это их собственная инициатива в результате увиденного на Харьковщине?

— Нет, это не приказы, конечно, приказы совсем другие. Приказы — удерживать позицию любой ценой. Это то, что происходит уже на линии фронта, оккупанты там группируются, и переходят уже не ротами, не батальонами. Они там переходят взводами, решают, объединяются по два десятка людей и переходят.

Мы видели такие случаи, когда бросали белый флаг, чтобы сдаться в плен, перейти в плен ВСУ. Потому такие случаи продолжаются, такой дух усиливается. Именно поэтому оккупанты и усиливают там своих политруков, они увеличивают их штат. Для того чтобы отслеживать настроения в коллективе и отсекать это все. Усиливаются штампы сталинского режима: заградительные отряды, политруки, выявление нежелающих воевать, дезертиров — принудительный военно-полицейский режим.

— Похоже, что на Херсонщине возможна только деоккупация путем дальнейшего огневого контроля, никакие, так сказать, жесты доброй воли там невозможны.

— Да, мы все надеялись, что оккупанты сделают либо жест доброй воли, либо передислокацию, как они это назвали в Харькове. Но настроения на херсонском направлении совсем другие. Было много надежд, что подойдя вплотную к Херсону, оккупантам ничего не останется, кроме как живой силой отходить через Антоновский мост, или плавсредствами перебираться на правую сторону Днепра. Но мы видим все чаще новости об усилении фортификационных сооружений в окрестностях Херсона. Это говорит о том, что они будут держаться любой ценой. Эти усиления заградительных отрядов говорят о том, что они будут принимать здесь бои и держаться на этих позициях любой ценой. Поэтому нужно понимать, что освобождение Херсонщины будет тяжелым.

— Украинская армия время от времени сообщает о наших частных успехах. Наиболее эти успехи касаются именно северного направления, района Высокополья и продвижения украинских защитников на юг. Однако близится сезон неблагоприятных для наступления погодных условий. Или украинское наступление на юге все же вынуждено будет остановиться в какой-то момент сейчас перед зимой?

— Я не думаю, что контрнаступательные действия будут останавливаться. И вы правильно отметили, если посмотреть на карту, там есть определенный «клин», по которому ВСУ заходят к врагу и в оккупированные части. Относительно погодных условий, следует рассчитывать, что это юг. У нас на юге сейчас дожди, и это очень большая редкость. Дожди закончатся и возможность вести активные боевые действия будет до середины ноября. Потому что обычно до середины ноября мощных ливней на Херсонщине нет. И если даже идут дожди, то за двое, максимум трое суток все высыхает, и можно двигаться дальше. Поэтому я считаю, что начавшееся усиление и контрнаступательные действия должны логично завершиться в этом году деоккупацией правобережной части Херсонщины и, соответственно, Херсона.



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