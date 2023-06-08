В ГУР объяснили, почему прогноз Буданова о заходе в Крым весной не сбылся

8 июня, 18:31
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Кирилл Буданов (Фото:NV)

Кирилл Буданов (Фото:NV)

В Главном управлении разведки объяснили, почему прогноз глава украинской разведки Кирилла Буданова о заходе украинских войск в Крым весной этого года не сбылся.

«Мы говорим о сценариях. Понятно, что сценарии могут использоваться разные и корректироваться. Это же не ставка в букмекерской конторе и не отрывной календарь на стене», — сказал представитель ГУР Андрей Юсов в интервью УП.

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Он добавил, что коррективы происходят, но общая ситуация и общая оценка остаются без изменений.

«Украина, безусловно, вернет Крым. И в этой ситуации слова Буданова точно будут пророческими», — сказал он.

Юсов отказался назвать новые конкретные даты захода ВСУ в Крым из-за «активной фазы действий украинских сил безопасности и обороны».

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«Но думаю, что будет тепло», — добавил представитель ГУР.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что Украина возьмет Крым без боя. По словам главы Минобороны, Украина не рассматривает сугубо военное контрнаступление.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк допускает, что после деоккупации Крыма у него могут отобрать автономный статус.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Прогноз ГУР Кирилл Буданов

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