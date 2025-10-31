3 декабря в Киеве состоится XII RAU Summit 2025 — ключевое итоговое событие года для украинского и международного рынка розничной торговли и торговой недвижимости.

Ежегодно RAU Summit объединяет более 500 участников: владельцев бизнеса, генеральных директоров, инвесторов, девелоперов и руководителей ведущих компаний. Это платформа, где анализируют результаты года, определяют тенденции и обсуждают будущее отрасли.

Главная тема саммита 2025 года:

«Переосмысление, скорость изменений и движение в будущее»

В программе запланированы дискуссии и интервью о ключевых вызовах и возможностях для бизнеса:

интервью с лидерами рынка о будущем ритейла и ТРЦ;

итоги 2025 года и прогнозы на 2026-й;

инвестиции, трансформация бизнеса, продажа компаний и защита капитала;

поиск партнеров для развития и масштабирования;

инновации, новые форматы, технологии и маркетинговые решения;

Детенизация»: регулирование и борьба с «серым рынком»; эволюция ТРЦ, новые открытия и изменения tenant-mix.

Среди спикеров:

Михаил Гранчак, Управляющий директор инвестиционно-банковского департамента Dragon Capital

Василий Тофан, Старший партнер и член инвестиционного комитета Horizon Capital

Максим Гаврюшин, Председатель Украинского совета торговых центров, Операционный директор Budhouse Group

Роман Курицкий, Основатель Building Development

Татьяна Чубак, Директор по развитию ТРЦ Подоляны

Наталья Антоненко, CEO Порт Сити Групп

Юлия Томусяк, Основательница и CEO Famo и Pinky

Олег Садовский, Совладелец и CEO сети Gepur

Ярослав Тимочко, Директор ТРК Victoria Gardens, БЦ Viking, M10 Lviv Industrial Park

Егор Павленко, СЕО Live Animations

RAU Summit 2025 — это возможность увидеть главных игроков рынка в одном месте, получить практические кейсы трансформаций, узнать прогнозы на 2026 год и найти партнеров для развития бизнеса.

📅 Дата: 3 декабря 2025 года

📍 Место: Киев

Подробная информация и регистрации на summit.rau.ua

Только для читателей NV скидка 10% на участие по промокоду NV10.