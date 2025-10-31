RAU Summit 2025: главное событие года для ритейла и торговой недвижимости состоится в Киеве
RAU Summit
3 декабря в Киеве состоится XII RAU Summit 2025 — ключевое итоговое событие года для украинского и международного рынка розничной торговли и торговой недвижимости.
Ежегодно RAU Summit объединяет более 500 участников: владельцев бизнеса, генеральных директоров, инвесторов, девелоперов и руководителей ведущих компаний. Это платформа, где анализируют результаты года, определяют тенденции и обсуждают будущее отрасли.
Главная тема саммита 2025 года:
«Переосмысление, скорость изменений и движение в будущее»
В программе запланированы дискуссии и интервью о ключевых вызовах и возможностях для бизнеса:
- интервью с лидерами рынка о будущем ритейла и ТРЦ;
- итоги 2025 года и прогнозы на 2026-й;
- инвестиции, трансформация бизнеса, продажа компаний и защита капитала;
- поиск партнеров для развития и масштабирования;
- инновации, новые форматы, технологии и маркетинговые решения;
- миссия «Детенизация»: регулирование и борьба с «серым рынком»;
- эволюция ТРЦ, новые открытия и изменения tenant-mix.
Среди спикеров:
- Михаил Гранчак, Управляющий директор инвестиционно-банковского департамента Dragon Capital
- Василий Тофан, Старший партнер и член инвестиционного комитета Horizon Capital
- Максим Гаврюшин, Председатель Украинского совета торговых центров, Операционный директор Budhouse Group
- Роман Курицкий, Основатель Building Development
- Татьяна Чубак, Директор по развитию ТРЦ Подоляны
- Наталья Антоненко, CEO Порт Сити Групп
- Юлия Томусяк, Основательница и CEO Famo и Pinky
- Олег Садовский, Совладелец и CEO сети Gepur
- Ярослав Тимочко, Директор ТРК Victoria Gardens, БЦ Viking, M10 Lviv Industrial Park
- Егор Павленко, СЕО Live Animations
RAU Summit 2025 — это возможность увидеть главных игроков рынка в одном месте, получить практические кейсы трансформаций, узнать прогнозы на 2026 год и найти партнеров для развития бизнеса.
📅 Дата: 3 декабря 2025 года
📍 Место: Киев
Подробная информация и регистрации на summit.rau.ua
Только для читателей NV скидка 10% на участие по промокоду NV10.