RAU Summit 2025: главное событие года для ритейла и торговой недвижимости состоится в Киеве

31 октября, 18:56
Новости компаний
Поделиться:
RAU Summit

RAU Summit

3 декабря в Киеве состоится XII RAU Summit 2025 — ключевое итоговое событие года для украинского и международного рынка розничной торговли и торговой недвижимости.

Ежегодно RAU Summit объединяет более 500 участников: владельцев бизнеса, генеральных директоров, инвесторов, девелоперов и руководителей ведущих компаний. Это платформа, где анализируют результаты года, определяют тенденции и обсуждают будущее отрасли.

Главная тема саммита 2025 года:
«Переосмысление, скорость изменений и движение в будущее»

В программе запланированы дискуссии и интервью о ключевых вызовах и возможностях для бизнеса:

  • интервью с лидерами рынка о будущем ритейла и ТРЦ;
  • итоги 2025 года и прогнозы на 2026-й;
  • инвестиции, трансформация бизнеса, продажа компаний и защита капитала;
  • поиск партнеров для развития и масштабирования;
  • инновации, новые форматы, технологии и маркетинговые решения;
  • миссия «Детенизация»: регулирование и борьба с «серым рынком»;
  • эволюция ТРЦ, новые открытия и изменения tenant-mix.

Среди спикеров:

  • Михаил Гранчак, Управляющий директор инвестиционно-банковского департамента Dragon Capital
  • Василий Тофан, Старший партнер и член инвестиционного комитета Horizon Capital
  • Максим Гаврюшин, Председатель Украинского совета торговых центров, Операционный директор Budhouse Group
  • Роман Курицкий, Основатель Building Development
  • Татьяна Чубак, Директор по развитию ТРЦ Подоляны
  • Наталья Антоненко, CEO Порт Сити Групп
  • Юлия Томусяк, Основательница и CEO Famo и Pinky
  • Олег Садовский, Совладелец и CEO сети Gepur
  • Ярослав Тимочко, Директор ТРК Victoria Gardens, БЦ Viking, M10 Lviv Industrial Park
  • Егор Павленко, СЕО Live Animations

RAU Summit 2025 — это возможность увидеть главных игроков рынка в одном месте, получить практические кейсы трансформаций, узнать прогнозы на 2026 год и найти партнеров для развития бизнеса.

📅 Дата: 3 декабря 2025 года
📍 Место: Киев

Подробная информация и регистрации на summit.rau.ua

Только для читателей NV скидка 10% на участие по промокоду NV10.

Теги:   RAU Summit 2025 Недвижимость Торговля

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies