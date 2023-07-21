Минобороны: У ВСУ есть возможности загнать весь Черноморский флот ближе к Туапсе и Новороссийску 21 июля, 23:09 Володимир Гаврилов (Фото:Скриншот видео Military Media Center/Telegram)

У ВСУ есть возможности отогнать весь российский Черноморский флот от временно оккупированного Крыма, сообщил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.

Об этом сообщает Military Media Center.

Гаврилов напомнил, что с 21 июля все суда, которые следуют в Черном море в направлении морских портов РФ и временно оккупированных Россией украинских морских портов, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками».

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«По сравнению с тем, как начиналась война — такие возможности есть. И они будут еще больше. И эти возможности позволят нам выполнить ту амбицию, о которой еще в прошлом году говорил: «Загнать весь этот Черноморский флот ближе туда к Туапсе, Новороссийску и не давать им двигаться в зоне Крыма», — сказал он.

Замминистра добавил, что украинские возможности не ограничиваются только системами типа Нептун. По его словам, Украина гораздо сильнее в вопросе вооружения, чем была год назад.

«Чем длиннее война будет затягиваться, тем меньше шансов для российского Черноморского флота выжить в ближайшей перспективе», — резюмировал он.

20 июля Минобороны Украины предупредило, что с 21 июля будет считать все суда, следующие в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, «перевозящими грузы военного назначения со всеми вытекающими рисками».

Так украинское ведомство ответило на угрозы России в адрес гражданских судов, которые будут направляться в украинские порты. 19 июля Москва заявила, что будет считать их «военными целями».

За два дня до этого РФ официально объявила о выходе из зерновой сделки, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН. По данным СМИ, Украина создает временный альтернативный маршрут для экспорта продовольствия по Черному морю через территориальные воды Румынии.